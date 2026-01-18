鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-18 23:19

美國記憶體大廠美光（Micron）(MU-US) 昨（17） 日正式宣布，將斥資 569 億元 收購力積電（PSMC）（6770-TW）位於苗栗銅鑼的 P5 晶圓廠，並同步擴大其在台 DRAM 產能布局。經濟部今（18）日指出，這項投資不僅象徵台美半導體合作的再次升級，也凸顯台灣在全球高階製造鏈中的關鍵性。

美光砸569億併力積電銅鑼廠 經部：台美半導體「雙向加碼」攜手搶占全球高階製造。（圖：經濟部提供）

根據經濟部表示，美光此次收購案完成後，力積電在通過美光相關製程認證後，將正式納入美光 DRAM 先進封裝供應鏈。同時，雙方也將共同推動新竹 P3 廠的技術合作，強化力積電現有的利基型 DRAM 製程能量，預期將帶動設備、材料、工程服務與半導體人才需求持續增加，創造穩定的在地投資與產業外溢效益。

經濟部強調，此案再次證明台美半導體產業布局呈現「雙向深化」的趨勢：台積電赴美投資先進製程，美光則持續在台擴大布局；兩地互補與資源共享，有助強化全球供應鏈韌性，並提升台灣在記憶體領域的技術與產能角色。