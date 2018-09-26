加密行業領袖警示：加速明令監管規範！否則美國將失去領導地位

週二 (25 日) 50 多位美國大型金融機構和加密貨幣新創公司的代表向國會警示：盡速明令監管規範！否則美國將失去領導地位。然而，美國證券交易委員會 (SEC) 主席 Jay Clayton 表示拒絕更新法規標準來迎合加密貨幣。

50 多位美國大型金融機構和加密貨幣新創公司的代表週二 (25 日) 齊聚國會，參加俄亥俄州的共和黨眾議員 Warren Davidson 主持有關加密貨幣的圓桌會議。

共和黨眾議員 Warren Davidson 計畫在秋天提出加密貨幣相關法案，這些與會者皆認為，此法案將能解決加密貨幣行業存在的問題。

與會者有富達 (Fidelity)、納斯達克 (Nasdaq)、道富銀行 (State Street)、安德森 • 霍洛維茨基金 (Andreessen Horowitz) 和美國商會 (U.S. Chamber of Commerce) 的專家。

此會議中，眾人提議使用 1972 年頒發的證券法應用於加密貨幣上，用以取代美國證券交易委員會 (SEC) 目前採用的豪伊測試 (Howey Test) 的標準，此標準是 1946 年由美國最高法院釋出，以確定加密貨幣是否為證券。

然而，美國證券交易委員會主席（SEC）Jay Clayton 明確指出，他不打算更新這些標準以迎合加密貨幣。

與會者認為「寒蟬效應」(chilling effect) 將嚴重影響美國邁入此創新產業。(圖：AFP)

主持人 Warren Davidson 表示，這次的會議主要是聽取業界的意見，瞭解在法案起草引入法律前需要包含哪些內容，認為加速立法勢在必行。

與會金融機構代表積極提出加密貨幣的現況與建議，其中特別指出「寒蟬效應」(chilling effect) 將嚴重影響美國邁入此創新產業。

富達投資首席法律顧問 David Forman 指出，如果法規不明確，無論是不成文或不明，就不該懲罰人們做出錯誤的猜測。

至少有一半的與會者提到，若美國的加密規範過於嚴苛，或者未能明確規範，那麼這些創始人將可能會轉向海外發展，投入對加密行業更友善的司法管轄區。

以太坊區塊鏈軟體開發公司 ConsenSys 律師 Joyce Lai 說：世界各地的競爭都是真實存在，但美國仍有時間和機會成為該行領導者。”

共和黨代表之一 Darren Soto 建議，國會可能需要拋棄當前的加密貨幣劇本，把加密貨幣視為一個新資產類別，需要根據數位資產的定義簡化的一些流程，避免目前加密貨幣「張冠李戴」的監管困境。

此會議召開前日，IBM 最新的報告中聲明，政府和數位區塊鏈行業必須共同努力，繼續加強此新領域的技術和市場領導地位，並解決可能限制新興數位區塊鏈經濟增長的潛在政策和監管不相容問題。