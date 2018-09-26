【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

無畏美股再度回檔衝擊，加權指數今日早盤開低走高，一度再站上 11000 點大關，不過隨後被動元件及矽晶圓族群再度回檔，金融股也漲多拉回，電子三雄中的鴻海及大立光擺脫近期低迷反彈漲逾 1%，但仍無法帶動電子類股走高，指數收盤小跌 4.66 點；外資期現貨合計賣超 15.45 億。

《國際金融市場焦點分析》

全球第二大指數公司富時羅素將於 9 月 27 日公佈是否納入 A 股，目前市場多數預測 A 股此次將升級成功，被正式納入富時羅素指數體系內，同時 MSCI 也宣布，建議將中國大盤 A 股的納入因子從 5% 增加到 20%，由於納入國際指數，預期大型權重股受益最大，A50 今日盤中在銀行及券商股領漲下大幅走高，滬指也突破 2800 點大關，不過尾盤部分權重股出現獲利賣壓，指數回吐部分漲幅。

《國際商品市場焦點分析》

川普表示後續將可能針對伊朗進行更多的制裁影響，推升昨日原油價格走高，不過受到 OPEC 表示 2019 年原油將可能出現產能過剩，加上昨日美國公佈 API 原油庫存上升 290.3 萬桶，較市場預期的減少 127.9 萬桶高出不少，使得 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨漲幅壓回；農產品市場方面，受到中國將對阿根廷黃豆提高進口量，推動昨日黃豆期貨價格上漲。

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