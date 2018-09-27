比特幣慘跌或飆漲？看法兩極化

加密貨幣價格波動劇烈，近期則在抵擋下行趨勢，對於當中市值最大的比特幣價格走勢，分析師提出兩極化的看法。

比特幣走跌看法

Coindesk 數據顯示，27 日上午 10 時許，比特幣價格暫報 6493.84 美元。CrackedMarket 的分析師 Jani Ziedins 認為，比特幣可能守不住 6000 美元的關卡。

Ziedins 週三 (26 日) 在文章中寫道，「儘管過去 6 個月，都在 6000 美元獲得支撐，但每一次的反彈，變得越來越低」，若比特幣價格沒辦法再創新高，他對該資產將持較悲觀看法。

比特幣過去一年價格走勢

他指出比特幣價格一路下滑，「首先，我們反彈至 1.7 萬美元，然後是 1.2 萬美元，接下來是 1 萬美元，再來是 8500 美元。本月稍早時是 7500 美元，本週降至 6800 美元，以這種趨勢來看，守不住 6000 美元關卡是遲早的事情」。

比特幣回升看法

加密貨幣圈最大基金 Galaxy Digital 的執行長 Mike Novogratz 指出，機構型投資者正在漸漸進場，交易所和大公司開始較注重加密貨幣，他認為比特幣終將成為投資者的金融組合一部分。

Novogratz 表示，微軟和星巴克都開始允許消費者使用比特幣，因為可運用之處越來越多，價格以後將走升。且人們未來將把比特幣視為可保值的資產，如同黃金。

Novogratz 認為加密貨幣價格在本月初已觸底，他預期比特幣將在今年年底前上漲 30%，而在明年第 1 季，「你將真的開始看到顯著漲幅」。



對於市場將大麻股與加密貨幣相比，Novogratz 承認兩者間的確有相似之處，主樣相同點在於，未來 5 到 10 年內，兩者的供應皆有限，但他對大麻股持較謹慎的態度，尚未準備好投資。

其他加密貨幣資產表表現

Coindesk 數據顯示，近期大起大落的瑞波幣，27 日上午 10 時許，價格為 0.5349 美元，從週二 (25 日) 下跌超過 10% 中反彈。

瑞波幣過去一個月價格走勢

以太幣在加密貨幣市值中，從排名第二下滑至第三，週四價格暫報 216.89 美元，萊特幣價格為 58.26 美元，比特幣現金為 525.90 美元。



芝加哥期權交易所 10 月交割的比特幣期貨，26 日收於 1 比特幣 6480 美元。芝商所 9 月交割的比特幣期貨，26 日上漲 2%，收於 1 比特幣 6485 美元。