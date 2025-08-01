鉅亨網新聞中心 2025-08-01 13:00

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美國證券交易委員會（SEC）主席 Paul Atkins 就「將美國打造為世界加密之都」發表了重要演講，正式啟動名為「Project Crypto」的計畫。此舉被視為白宮《數位資產報告》的具體落實，旨在推動美國證券法規與監管體系現代化，將金融市場從鏈下轉向鏈上，以確保美國在全球數位資產時代的領導地位。

SEC啟動Project Crypto計畫 推動美國金融市場全面上鏈。(圖:shutterstock)

Atkins 在演講中強調，過去的監管模式已不適用於快速發展的區塊鏈與加密貨幣領域。他指出，雖然 SEC 在維護市場穩定方面扮演著關鍵角色，但過時的規則可能會扼殺創新。為了實現「將美國打造為世界加密之都」的願景，SEC 必須修訂其規則手冊，以促進新進業者和現有企業的發展，同時保護投資者權益。

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Project Crypto 計畫五大核心要點：

1. 加密資產在岸化：釐清加密貨幣與證券法界線

Atkins 首先針對過去造成許多加密企業外流的「豪威測試」提出變革。他承諾，將指示委員會工作人員制定明確的指導方針，協助市場參與者判斷其加密資產是否屬於證券。此舉旨在為企業家提供法律確定性，鼓勵他們將美國用戶納入其服務範圍，同時也讓投資者受益於更健全的法律保護。

他特別提到「代幣化證券」的潛力，並表示已要求委員會與相關公司合作，提供必要的救濟措施，以確保美國不會在這一新興領域落後。Atkins 相信，針對證券類加密資產的監管框架將為市場帶來更多產品設計的靈活性與商業用例。

2. 交易自由化：擁抱多元託管與交易選擇

在加密資產託管與交易方面，Atkins 主席重申了美國個人對其私有財產擁有自我託管權的核心價值觀。他批評了過去如「SAB 121」等規定導致託管服務選擇匱乏的狀況，並表示 SEC 將審視現有規則，研究如何調整以促進加密資產的託管，確保用戶能擁有最大的選擇權。

他強調，監管不應強迫市場參與者為了合規而適應過時的框架，而應以保護投資者為首要目標，並允許企業在高效的許可架構下從事多樣化業務。

3. Reg Super-App 模式：簡化許可證申請流程

為了應對加密相關機構繁複的許可證申請問題，Atkins 主席提出了「Reg Super-App」（監管超級應用）的概念。他設想，證券中介機構未來能夠透過單一許可證，提供包括非證券型加密資產、證券類加密資產、傳統證券以及加密質押與借貸等廣泛服務，而無需在五十多個州申請多重許可。

Atkins 認為，這種模式已在銀行業得到成功驗證，有助於降低企業家的合規負擔，同時確保必要的最低限度監管。這將鼓勵創新，避免企業因申請牌照的困難而被迫離開美國市場。

4. 釋放市場潛能：擁抱去中心化金融

Atkins 主席在演講中也承認了去中心化金融（DeFi）等鏈上軟體系統在證券市場中的潛力。他指出，有些系統是真正去中心化，有些則有運營商，這兩種類型的鏈上軟體都應在金融市場中佔有一席之地。

他強調，未來的任何加密監管框架都應為軟體開發者鋪平道路，保護純粹的程式碼開發者，並合理區分中心化與去中心化，為中介機構制定可行規則。Atkins 表示，SEC 需要考慮修訂《國家市場管理系統規則》（Reg NMS）等法規，以適應鏈上代幣化證券的交易，並糾正可能造成的市場扭曲。

5. 創新豁免權：為新商業模式提供機會

最後，Atkins 提出了「創新豁免權」（Innovation Exemption）的概念。他認為，不應以一刀切的規則限制創新。此豁免權將允許新商業模式和服務，即使不完全符合現有規則，也能在遵守基於原則的條件下快速推向市場。這將為創新者提供彈性，避免繁瑣的監管要求阻礙生產性經濟活動。