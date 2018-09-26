谷歌將放寬加密貨幣廣告禁令 美、日可投放

谷歌 (GOOGL-US) 宣布，將於 10 月放寬加密貨幣相關廣告的禁令，並允許受監管的虛擬貨幣交易所在美國和日本地區投放谷歌廣告。

谷歌在週二 (25 日) 表示:「廣告商需要通過谷歌認證廣告所服務的特定國家 / 地區」，並補充說，廣告客戶可以從 10 月開始申請認證。谷歌的更新政策適用於全球廣告客戶，但廣告只能在美國和日本投放。

谷歌對廣告最初的限制是在 3 月宣布並於 6 月開始實施，旨在保護消費者，該限制包含了 ICO、虛擬錢包和交易相關的建議。

雖然加密貨幣帶來創新與財富，但同時也產生帶來了欺詐。監管方面正在努力趕上加密貨幣的發展速度。在今年早些時候，谷歌、臉書 (FB-US)、推特 (TWTR-US) 和 Snap(SNAP-US) 都限制了與加密貨幣相關的廣告，以阻止詐騙行為，甚至阻止了合法企業購買廣告。

美國證券交易委員會要求加密貨幣交易所採取措施打擊洗錢活動，並確保他們了解買賣人的身份。Coinbase 和 Gemini 等加密貨幣交易所就會要求客戶證明自己的身份。

「我們無法預測加密貨幣未來的發展方向，但我們已經看到了足夠對消費者或潛在消費者帶來的傷害，我們將極其謹慎對待相關領域。」谷歌的 Scott Spencer 在最初公布禁令時表示。

谷歌母公司 Alphabet 的廣告部門營收約佔總營收的 86%。該公司在 2018 年上半年的廣告業務營收超過 540 億美元。