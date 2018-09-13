比網路泡沫破滅還慘 加密貨幣大潰敗 九個月內崩跌80%

加密貨幣週三再度大跌，使得 MVIS CryptoCompare 數字資產 10 指數從一月高點以來的跌幅擴大至 80％，看來今年加密貨幣的跌法勢必要寫下歷史記錄了。

MVIS CryptoCompare 數字資產 10 指數近一年來走勢。 (來源：MVIS 網站)

2000 年網路泡沫破滅時，Nasdaq 指數的跌幅曾重達 78%，但現在加密貨幣的跌幅慘烈，更甚於網路泡沫。

市值第二大的加密貨幣以太幣週三領跌，一度跌到 170 美元，跌幅重達 6%，累計 9 月以來跌幅約 40%；而比特幣則在小幅震盪後走升。

以太幣大跌，拖累追蹤加密貨幣走勢的 MVIS CryptoCompare index 周三下跌 3.8%；CoinMarketCap 網站追蹤的加密貨幣全體市值跌落至 1870 億美元，創 10 個月來新低。

許多人將以太幣令人失望的表現歸咎於 ICO 的拋售。過去由於 ICO 的狂熱，以太幣的價格飆漲過頭，隨著 ICO 承諾以以太幣支撐，供求關係方面出現扭曲，但現在 ICO 熱潮冷卻，使得以太幣價格出現崩跌，過去一周內，最大跌幅達 20%。

倫敦市場外匯交易平台 Markets.com 首席市場分析師 Neil Wilson 表示，正如許多分析師警告的泡沫危機，以太幣崩跌正突顯了加密貨幣的投機巨大泡沫，而比特幣目前看來最有可能成為贏者通吃的大贏家。

不過，加密貨幣大跌對全球經濟的影響可能微乎其微，儘管加密貨幣市場自一月歷史高點下跌以來，已蒸發了超過 6400 億美元的市值，但和網路泡沫破滅期間 Nasdaq 股票市值下跌數兆美元相比，仍相去甚遠。