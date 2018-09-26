受惠OPPO與VIVO急單 矽創業績唱旺 Q3有望挑戰單季新高

大陸兩大手機品牌廠 OPPO 與 VIVO 今年以來銷售告捷，第四季又有新機上市，為趁勝追擊，提升市占，自 9 月起積極對零組件廠積極追單，致使相關供應鏈明顯受惠；業界傳出，驅動晶片設計業者矽創 (8016) 不單 9 月業績可明顯成長，第三季營收更有機會挑戰單季歷史新高。矽創主要供應 OPPO 與 VIVO 以 P-Sensor 為主的感測器，包括 OPPO R17 系列、FIND X，以及 Vivo NEX 等機種都有內建矽創的晶片；而為了持續深耕中國大陸市場，搶下更多訂單，矽創今年 3 月在合肥高新區創新產業園二期成立子公司創發微電子，並於上周正式啟用，目標是爭取大陸品牌手機廠的觸控晶片訂單與指紋辨識晶片訂單。



矽創去年整體感測器產品出貨 2 億套，今年全年出貨量可以達到年增三成以上的水準，即為 2.6 億套。而矽創今年上半年感測器貢獻營收約一成，今年全年可達二成，並因下半年出貨大增，帶動營收、毛利率與獲利明顯走揚。