Q4拉貨順暢 友達彭双浪：電視面板能見度到11月

面板業第 3 季旺季營運增溫，展望第 4 季，友達 (2409-TW) 董事長彭双浪今 (26) 日指出，目前市場拉貨順暢，電視品牌廠拉貨積極，電視需求能見度可延續到 11 月上旬，IT 需求能見度可望更長；值得注意的是美中貿易戰延續下，客戶是否出現生產轉移現象，友達將視情況進行產能調配。

電視面板價格第 3 季反彈上漲，加上需求回溫，有助面板廠第 3 季營收、獲利表現，彭双浪表示，高階、大尺寸電視產品出貨順暢，IT 產品以 Monitor、NB 出貨成長較好，目前來看，電視需求能見度可到 11 月上旬，IT 則可望更長。

彭双浪指出，今年包括電競 Monitor、商用筆電都是主力產品，全球今年筆電出貨量持平，但預期高階筆電的比重將會增高。

友達積極研發 Mini LED 產品，更在今年 Touch Taiwan 2018 智慧顯示與觸控展中發表新品，鎖定電競領域，展出電競監視器面板及電競筆電；彭双浪今日指出，Mini LED 相關產品已正式出貨，友達在 AM 或 PM 的 Mini LED 都具備量產技術能力，但是 AM Mini LED 的成本較 PM 高。

美中貿易戰持續，彭双浪坦言，沒能力改變大國間的貿易戰，擔心最終端消費性市場買氣降溫，友達目前生產基地分別在台灣及中國大陸，將密切觀察客戶是否有生產移轉的現象，視情況進行產能調配。

友達多角化經營，延伸在面板產業過去 20 多年所累積的核心競爭力，成立子公司，包括健康照護的友達頤康；水資源回收再利用技術的宇沛永續科技；智慧零售的創利空間等，預計近期還有相關新公司的成立。

因應轉型人力需求，彭双浪指出，今年招幕逾千名人力，明年也預計將招募超過 1000 名新血。