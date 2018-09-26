美國消費者信心大好 分析師：以史為鑑 對股市是壞消息

美國消費者對經濟感覺非常好，但歷史表明，這對美股而言可能是個壞消息。

美國工商協進會週二公布 9 月消費者信心指數上升至 138.4，創 18 年高點，表明消費者樂觀程度已接近歷史高點。雖然許多人認為，這是消費和需求的樂觀信號，但許多市場觀察人士更傾向視此為「反指標」，說明市場過於自滿，股市未來難見到高額回報。

Charles Schwab 首席投資策略師 Liz Ann Sonders 表示，蓋洛普民意調查顯示，將經濟問題視為最大問題的美國人，所占比例已經來到幾十年來最低，這並不是好消息。

前兩次這個百分比來到低點，都在市場高峰附近，包括 1990 年代末期，以及金融危機發生前。

高信心往往伴隨低回報

Pension Partners 研究主管 Charlie Bilello 表示，高水準的信心往往伴隨著「較低的平均回報」，以及「較低的正報酬機率」。

Bilello 在其部落格文章指出，當經濟好消息不斷，消費者信心較高時，投資人往往願意為相同的回報水準，付出更高的代價。這對股市來說很重要，因為這使估值提高，相對來看，長期獲利的平均水準就會下降。

信心過高不利股市 (圖表取自 Market Watch)

Bilello 的數據顯示，當消費者信心指數處於最高十分位數時，標準普爾 500 指數在未來 1 年的平均回報為 3.8%。當信心處於最低的十分位數，即消費者對市場的信心最低時，平均回報率顯著提高至 19.3%。總體而言，平均回報率為 12.2%。

根據這些數據，在信心偏低時，更長期間內會見到較佳的回報。以接下來 7 年的年化報酬率來看，信心最低時均可獲得兩位數回報，但在信心最高時，年化報酬與股票上漲的比例，都明顯偏低，甚至在未來 2-4 年的基礎上計算，都出現負報酬。

經濟學家憂心自信過度

德意志銀行證券 (Deutsche Bank Securities) 首席國際經濟學家 Torsten Sløk 表示，信心增高通常代表經濟即將出現衰退。

InvesTech Research 的 James Stack 看法類似。他在週一發布的報告中指出，中小企業的信心上升至 45 年來的高點，這讓他感到憂心，而不是對市場滿意。他保守地表示，若觀察市場歷史，這種情況並不會見到風險下降，或是另一個大牛市的到來。

摩根大通 (JPMorgan Chase＆Co) 分析師在最新的報告中指出，經濟和股票市場的強勢，可能會給川普在地緣政治的處理上更為強勢，大大增加錯估局勢的風險。