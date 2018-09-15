十四年來次高！美國9月密歇根大學消費者信心反彈超預期

一項美國消費者信心的先行指數意外創下了六個月來新高，為十四年多來第二高水平。貿易政策成為消費者眼中的未來經濟主要負面因素。

美國 9 月密歇根大學消費者信心指數初值為 100.8，不但高於市場預期值 96.6 和 8 月終值 96.2，是今年以來第二高水平，而且僅次於今年 3 月所創 2004 年 1 月以來最高紀錄：101.4。

自今年 3 月創新高後，密歇根大學消費者信心指數一直低於 100.00，9 月初值是繼 3 月之後今年第二個月突破這一水平。華爾街見聞曾提到，8 月密歇根大學消費者信心指數初值曾創下 11 個月新低，終值略有上修。9 月的反彈力度可見一斑。

從分項數據看，9 月消費者信心指數初值得益於消費者對未來的評估強勁回升。

反映對當前自身財務狀況評估的消費者現況指數 9 月初值為 116.1，8 月終止為 110.3。反映消費者對未來一年狀況評估的 9 月密歇根大學消費者預期指數初值為 91.1，創 2004 年 7 月以來新高，8 月為 87.1，明顯高於 6 月所創的五個月最低終值——86.3。

調查報告還顯示，聯準會高度關注的調查類通膨數據——消費者對一年和五年內通膨預期 9 月均略有下降。

美國 9 月密歇根大學 1 年通膨預期初值為 2.8%，低於 8 月，8 月終值持平今年 6 月所創的 2014 年 8 月以來最高水平：3%。美國 9 月密歇根大學 5 年通膨預期初值為 2.4%，和 7 月終值均為今年以來最低水平，8 月終值為 2.6%。

雖然密歇根大學消費者資訊的幾項指標看來都表現不錯，但調查仍體現了消費者對川普政府貿易政策擔憂。

密歇根大學消費者調查的首席經濟學家 Richard Curtin 指出，消費者提到的預期未來經濟最大負面影響來自關稅。最近三個月來，提到擔心關稅對國內經濟負面影響的消費者幾乎占三分之一，此前四個月有這種擔心的消費者占五分之一。

Curtin 點評稱，9 月消費者信心調查顯示，所有社會經濟亞組的指標普遍走高，分項指數中的消費者預期指數創新高主要源於對就業和收入的預期更好。9 月名義收入預期增幅收窄，但通膨預期下降，抵消了對生活水平下降的擔憂。消費者預計，未來一年，美國經濟持續增長將創造更多的就業、進一步拉低失業率。雖然部分消費者預計，未來五年經濟擴張更有可能不受干擾，但幾乎同樣人數的消費者預計，未來五年某個時候經濟可能下行。

華爾街見聞曾提到，8 月消費者信心指數疲軟體現了消費者評估認為購買環境、主要是市場價格對自己不利。而在 9 月中，美國消費者對買房和買車的評估環境較前幾個月明顯反彈。

密歇根消費者信心數據公布後，美股保持漲勢，標普漲約 0.08%，道指漲超 0.5%，納指漲逾 0.3%。

美元指數進一步震盪走高，一度升破 94.80，日內漲近 0.3%。

『新聞來源／華爾街見聞』