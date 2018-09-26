Nike CEO：我為Kaepernick的廣告行銷活動成果感到自豪

Nike (NKE-US) CEO Mark Parker 表示，該公司主管們最新推出極具爭議性的廣告活動感到自豪，這個廣告活動由前 NFL 球員 Colin Kaepernick 領銜擔綱，他說這個廣告與全球各地的消費者產生強烈共鳴，並在社群媒體上創下討論的新紀錄。

他在財報電話會議上告訴分析師，「我們處理它的方式是我們如何聯繫並建立及激勵消費者參與我們提供的服務。」「我們的品牌實力是最大關鍵，有助於為整個 Nike 產品組合建立持續發展的動能。」

他表示，對於推出「Just Do It」30 週年向新一代客戶介紹的行銷活動，Nike 主管們「感到非常高興並為此自豪」。儘管第一季財報中營收和獲利出現兩位數的成長，Nike 股價在盤後交易下跌。

Nike 的這個廣告因以爭議性高的 NFL 前舊金山 49 人隊四分衛 Colin Kaepernick 為主角而備受市場矚目；他為抗議警方種族暴行而在演奏國歌時單膝下跪。

這項廣告推出後在社群媒體上分化了支持和抵制該品牌的消費者，Nike 股價一開始下跌，但隨後反彈直上，創下新高。

產業分析師表示，此次活動最終將促進 Nike 的銷售和成長動力。根據數位商務研究組織 Edison Trends 的統計，Nike.com 上的產品訂單在活動推出後的幾天裡激增，有些產品更銷售一空。

該廣告還包括女網選手小威廉斯和 NBA 球星「小皇帝」詹姆斯在內的其他運動員。Parker 說：「他們實際上都是非常鼓舞人心的運動員，我們再次確認為這場活動已經向全球各地的人們傳達了這種訊息。」

Nike 是一個擁有廣泛粉絲的全球品牌，並非所有購物者都關注美式足球，行銷解決方案業務 Metaforce 聯合創始人兼品牌專家 Allen Adamson 表示，「無論它們選擇哪個運動員代言，都會冒犯一些客戶。」「如果你一直試圖取悅所有人，最終你誰也無法取悅。」