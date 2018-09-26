【馮冠華專欄】ADR預示今天港股反彈，留意北水及滙價走勢

9 月 26 日推介 - 中石油（857）、俄鋁（486）

1）週一市況總結：受中國取消中美貿易談判及美滙回升等因素影響，恆指週一低開低走，盤中曾一度大跌逾 500 點，最終報 27499 點，下跌 454 點並終止四連升。大市成交按日大跌約 47% 至 693 億。藍籌股 2 升 48 跌，中海油（883）和長江基建（1038）為逆市奇葩。



板塊方面，內房受市傳廣東省擬取消預售樓花而急挫，內銀也被消息拖累。上週五大升的板塊如內航、汽車、教育及部分新經濟股也急回。做空方面，佔大市成交上升至 15.7%，為 8 月 24 日後之新高。牛熊証街貨最新比例維持在 45:55，重貨區方面，熊証重貨區維持在 28000-28049，牛証也不變在 27250-27299。

簡評：700 億的成交把上週五 1300 億、四百多點的升幅接近完全蒸發，筆者也吃了一記悶棍，預期的低位反彈並沒有發生。由於成交量大幅縮減，加上累積升幅及中秋假期前夕，跌勢應也與獲利盤湧現有關。中方取消談判應是可預見的劇本，白皮書（見點 2）也沒有甚麼新鮮的觀點，報章媒體指跌市是貿易戰升温，筆者反覺得有點牽強。



當然，這幾天看到的新聞，包括美向台售武器、中國拒絕了美國海軍黃蜂號下月訪問香港的申請及美國制裁解放軍下屬部門等，都是令投資者擔心兩國關係會變得惡化。但有危也有機，中俄關係或因此而加深，天然氣公司及俄鋁（486）或是受惠者（見點 5）。



至於取消預售樓花的傳聞，必令投資者對政策風險再起戒心。需知，若真的落實，對發展商的現金流會有嚴重考驗，發展商甚至需要提高銷售價以對衡，這不是中央政府所願，所以傳聞變現的機會甚低。雖或是錯殺，但筆者寧選相對較少政策風險的內銀多於內房。

A 股昨天跌幅尚算温和，且價跌量縮，領跌的是內房及內銀，情況不算太壞。富時羅素指數將 A 股納入指數的決定將在明天揭曉（見點 3），這或許有助 A 股今天的走勢。另外，石油及油服股今天應會受惠油價近日的飆漲，中石油（857）、中海油及中石化的 ADR 漲 1.8-2.9% 不等。



海底撈（6862）首掛也會是焦點。投資者也應注意重開的港股通資金流向及人民幣匯率走勢。至於晚上的聨儲局議息，相信不會有甚麼驚㤉。那麼今天的港股預測，容許固執的筆者繼續看好吧！

2）中國於週一下午 1 時後陸續刊發其就中美貿易問題寫的官方白皮書。白皮書內容基本上是對中國的經濟活動合理化，對美國針對中國強制轉移技術等指摘形容是「扭曲事實」，反指美國不真正解決其國內的深層次結構性問題，不尊守國際准則、背信棄義等等，形容中國為中美關係付出了「艱苦努力」。

3）外電引述消息指，英國富時羅素指數（FTSE Russell) 將於本周四，與上交所及深交所在上海舉行聯合記者會，宣佈將 A 股納入指數，惟暫時未知納入時間及比重。同時，富時將會宣佈，將內地債券納入指數的評估情況。

4）美股市況總結：美股三大指數週一漲跌不一。 標指及道指下跌但納指造好。週二的走勢如週一的下集，道指反覆但最終下挫 69 點或 0.26%。兩天累計下跌約 250 㸃。標指下跌 0.13% 而納指則上升 0.18%。美滙指數最新報 94.13，十年期國債債息上升至 3.098%，紐約期油先升後跌，港股 ADR 反彈 173 點，相當於恆 27672 點水平。

5）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：

騰訊（700）回購不斷，第十二次出手，週一以每股 326 元至 332.2 元，回購 11.7 萬股，作價約 3845.06 萬元。

《路透社》引述消息人士表示，因美國製裁，令俄鋁（486）對西方客戶的銷售受到威脅，該公司正於中國組建一個交易員團隊。消息人士指出該團隊將包括一名銷售經理、一名鋁交易員和一名氧化鋁交易員。團隊將負責在中國交易於俄羅斯出產的鋁，公司還希望團隊能在中國尋找機會進口鋁和出口鋁製品。

小米集團（1810）旗下的生態鏈家電供應商雲米科技（美：VIOT）周二在美正式掛牌，早段高見 10.95 美元，較定價 9 美元高 21.7%。最終報 9.08 美元，升 0.9%。

6）新股訊息：海底撈及信源企業（1748）今天開始買賣。星期一兩者暗盤價均造好。其中，海底撈暗盤報收 19.46 元，升 1.66 元或 9.33%。信源則收報 1.8 元，升 0.3 元或 20%。



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