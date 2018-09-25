〈鉅亨主筆室〉多頭突襲圍剿！殺聲響徹雲霄！

壹、前言

傳聞美國聯準會 (Fed) 正在思考，雖然 Fed 已經進行 QE，FOMC 利率也已拉高到 2% 以上，但貨幣市場的均衡利率仍然寬鬆；目前全球經濟與貿易多面臨新局面。如此還在如此低利率水準下，若發生經濟衰退，則應該採用哪一種方法？Fed 該考慮的問題，應該是指如果萬一發生系統性風險？則應該用什麼貨幣、或資產購買政策去挽救？到目前為止無論是公開市場操作、存款準備率、與信用管理、重貼現率等，將傳統工具改良的貨幣政策；前述所有貨幣政策，大概多已經用過了。在價的管理上，Fed 運用 FOMC 利率，而 ECB 則是運用負數存款準備率。且 Fed 與 ECB 多運用 QE，買進不動產抵押債券 (MBS)、與政府公債、機構保證債券等。如果再來一次系統性風險？應該如何因應？經濟、產業發展多是不斷推陳出新，但誰也不曉得黑天鵝在哪裡？不知道哪個時候會發生？美國學者建議 Fed 直接買進股票！

貳、多頭抓到了「風險溢價報酬」投資機遇了！

(圖二：台股金融股價指數正敘述，央行是會升息的，鉅亨網)

就如同今 2018 年、中國上證股價指數的荒腔走板一樣；就在成為 MSCI 成份股，資金進入中國資本市場，股價指數卻直線下跌；一路由 2018 年 1 月 29 日跌到 2018 年 9 月。抽絲剝繭找原因？媒體分析屢屢提及是川普貿易戰爭烽火四起；因此中國股市一蹶不振。這種判斷顯然還不夠詮釋，尤其是對一個已經國際化、強式效率市場；這只能吻合弱式效率標準。早在 2017 年下半年，其實中美的貿易關稅衝突，就已經由太陽能、輪胎、鋁產業等發出火苗；如果市場夠效率的話，股價在 2017 年第四季就該大跌了。台股最具代表性的大立光公司股票，它的股價行為就是如此運轉，小型股的股價波動、聞風草動。而中國上證指數是與道瓊指數同步做頭，在 1 月 29 日帶著全球股市一起往下摔。股價事先行者，系統風險的引爆的確是在約一個月以後的，2018 年 2 月 27 日中國經濟侵略反映；上證指數的崩跌驗證，股價指數 (市場指標) 是走在事件之前。目前上證引發的新興市場風險，隨著上周美元指數鈍化，股市活力顯著回籠增強。

(圖三：台灣集中市場金融類股指數昂揚續創歷史新高，鉅亨網)

台股加權股價指數，周 K 線圖目前仍然強勁，始終未走成空頭格局，還是強硬整理型態。2018 年起兩岸股市發展似乎已分道揚鑣，這可能也代表兩岸產業的分工關係不變；但彼此轉換內容有所更新。檢視台股集中市場融資與融券餘額變化，可以發現其實市場最恐慌的時間點，應該就在 2018 年 9 月 10 日；當天集中市場一口氣殺出 45 億新台幣融資餘額。而前一周的周五 2018 年 9 月 7 日，也一口氣殺出 33.38 億新台幣。這與過去在此之前半年以來，每天幾億新台幣的緩慢折磨；被套牢的多頭似乎就在當時、如魚刺擠在喉嚨，去之而後快的羊群心態突然油然而生。但集中市場融券餘額也在 2018 年 9 月 10 日，才開始由高檔微微往下掉；如果在此之後融券餘額大減，這樣的形態似乎也指向，整個市場指數與心態尚未到底。至少要融券餘額在下掉之後，日後還要繼續上揚；藉由資券雙雙多看錯之低價、出現穩定的底部區。前者是多頭繳械、棄械投降。後者是融券看空者認為，這就是底部區。這樣的雙變數基本上吻合，風險溢價報酬、或是市場全數看空最悲觀長期底部區。至少空頭認為這是該回補底部區，多與空頭皆完全皆看反了。此時傳產類與金融類股，夾帶法人買超異軍突起，資金湧入非電子股結構改變顯著。

叁、多頭戰力依舊在、只是股市結構內容調整？

(圖四：台股加權股價指數周 K 線圖，鉅亨網)

空頭回頭拼命做空、多頭幾乎完全棄械而降；連自己多認為，未來股價絕對已經爬不起來了。如果出現這樣的情境，就是最好的買點。這通常是有系統風險之際，就 2016 年 1 月 16 日的台股加權指數，就是北海布蘭特原油跌到 27.1 美元 / 桶，而且多數民眾認為兩岸關係轉差。當時是通貨緊縮系統風險燃燒最炙熱時刻，油價代表「有效需求」。2018 年第四季後，未來油價與金價可能是雙雙弱勢格局；以此此時的融資餘額大減，對應的是短期、並非長期底部區。但是一定得要等到那種寸步難行、草木皆兵之際才能投資股票？這也未必，多頭可用之兵甚多。過去幾年以來，每當本文、諾貝爾經濟學獎、頂尖金融投資專家多看空美股、避險基金大師索羅斯放空美股時；其實道瓊並沒有真正的大跌過。它頂多也只是突然暴跌一、兩周交代敷衍了事。

台股加權指數有足夠資金支撐，最好當然是與過去道瓊指數一樣；指數維持盤整格局、類股結構發生改變。

這在網路革命持續進行中，以電子網路為主軸的產業發展之下，投資者醉心於主流類股，現在要叫他改變是不容易。1994 年美國科技業開啟網路革命之後，一直到現在仍是全球製造業主軸，目前將要銜接的是 5G 更寬頻網路基礎建設。有了 5G 之後，很多事可以委由 AI 與相關自動化設備機載代勞，看病、開車、清掃、打仗等等。這個前瞻的趨勢具備，可使人類更便利的效用，已經成為一個無可回頭的發展。產業的發展一直是一步一腳印，在網路或通信革命歷程中；2000 年與 2008 年分別遭遇本身、非系統與系統風險的襲擊；不管產品出貨、產業毛利、公司盈餘多有顯著高低循環波動，不是一路鵬程萬里、馳騁無礙。但是當股價已經兌現未來美景後，代之而起的是傳產、MSCI 龍頭與金融股。

肆、結論：只要龍臣、飛將在，不叫空頭、胡馬渡陰山！

(圖五：與金融股非常相關，美 10 年期公債殖利率，鉅亨網)

非常多的目前美股科技大廠，在 1994 年之際多還在萌芽階段；如谷歌、亞馬遜、阿里巴巴等，當時多是藉藉無名。投資的哲學在於拉遠自己的視野，調整短期與長期的注意力比重；短期要計較、長期更要斤斤計較。多數投資者有專業能耐撿到現成的，但對於這些當今的低價股，多要有長期仔細眼光。「股神」巴菲特的股票成功投資，多數媒體多以專業與厲害眼光去探究，並且多想學習；可是一旦放開他的書，看到大盤與自己才沾沾自喜剛買進的股票，人就不對勁了。非常多的投資者上窮碧落下黃泉，多想要在資本市場一展雄風，因此對於國際金融、科技產業、公司財報多積極經營研究，好學不倦怠；但卻無法駕馭自己「驛動的心」。絕大多數的人多不會安於現象；新光集團創辦人吳火獅、曾以「維持現象就是落伍」、促勉該集團。面對日新月異的未來時，不是不斷調整企業經營內容；而是先要有面對未來的整套知識，至少要以冷靜的心面對市場潮流循環。巴菲特贏的不是專業，是投資的特質，對於投資標的深入後、非常有耐心地去等待它的成長，至少十年、二十年、三十年。當然在這些時間過程中，需要的仍然還是關心；但絕對不是時時改變。猜測在巴菲特的標準中，每年更換持股的投資機構，可能還會被認定是「噪音投資者」 (Noise Trader)。台股加權股價指數內容，會出現結構性調整變化；在面對美國貿易策略的挑戰之際，電子產業結構也將改變。未來與市場原有運行軌道不同，因為電子、或是權值股、金融一直是台股重心。其實將視野放大，除了科技業之外、台股多頭可用之兵甚多，金融、食品、運輸、鋼鐵等等；只要競爭力持續加強，資本市場精采好戲在後頭！

(提醒：本文是為財金專業研究分享，非投資建議書；個股只為說明用，對任何貨幣與股市、絕無多空立場；不為任何引用本文為行銷或投資損益背書。)