海底撈今掛牌 分析師：估值合理 觀察是否守住發行價

號稱「史上最貴新股」、入場門檻達近港幣 1.8 萬元的海底撈 (6862-HK)，今(26) 日正式掛牌上市。分析師建議，沒持股的投資者可以觀察多一兩天，看其是否能守得住上市發行價，至於持倉者則可在升 1-2 的情況下獲利了結。

海底撈週一 (24 日) 暗盤開盤報港幣 18 港元，收盤報港幣 19.26 元，較上市價漲 8.2%，以此計算每手可賺港幣 1460 元。

截至 9 月 24 日暗盤收盤，其靜態本益比已達 76.43 倍，海底撈總股本為 53 億股，以每股港幣 17.8 元計算，總市值約港幣 943.4 億元。以暗盤交易資料計算，海底撈總市值已超過港幣 1000 億元，而同行呷哺呷哺 (0520-HK) 截至目前的總市值為港幣 123 億元，本益比 23 倍。

《證券時報》援引國泰君安分析師劉越南的分析認為，由於海底撈會在今年大量開店，預計海底撈營收和淨利將大幅增長，考慮到可比公司的 2019 年平均本益比 18.3 倍，海底撈作為行業龍頭，且預計未來 3 年業績複合增速為 52%，理應享受更高估值，上市後市值約在人民幣 800 億元左右，折合港幣 910 億元左右，亦即海底撈估值並不算貴。

根據海底撈全球配售結果公告顯示，此次全球發售募資淨額約為港幣 73 億元，所得款項淨額將用作下列用途：

1、 約 60%(港幣 43.6 億元) 用於為 2018 年至 2020 年的部分擴充計畫提供資金，按估計資本開支每家餐廳約人民幣 800 萬元至人民幣 1000 萬元計算，金額將涵蓋公司在中國開設約 420 家新餐廳的開支。

2、 約 20%(港幣 14.5 億元) 將用於開發及實施新技術，其中約 8%(港幣 5.8 億元) 將用於食品安全有關的項目，例如智慧廚房技術，及約 12%(港幣 8.7 億元) 將用於提升客戶體驗的專案，包括虛擬實境及沉浸式就餐技術及定制化口味技術。

3、 約 15%(港幣 10.9 億元)將部分用於償還來自招商銀行 (香港) 分行 8.5 億元的貸款融資，以及花旗銀行 (中國) 北京分行的信貸融資 4000 萬美元，該貸款融資為期 1 年。

4、 約 5%(港幣 3.64 億元) 將用作公司的營運資金及作一般企業用途。

根據上市價每股港幣 17.8 元計算，5 家基礎投資者合共認購 1.65 億股，合計認購資金達港幣 29.4 億元。這 5 家基礎投資者分別為高領基金、Greenwoods、MSAL 及 MSIM Inc、Snow Lake Funds、WF Asian Smaller Companies Fund Limited，認購數分別為 3968.3 萬股、3968.3 萬股、3527.4 萬股、3527.4 萬股、1543.2 萬股。

招股書顯示，海底撈在 2017 年擁有門店 273 家，截至 2018 年 6 月 30 日已經增至 341 間，並進一步增至截至最後實際可行日期的 362 間，今年以來已經新開了 90 家門店，目標是今年還要繼續新開 110 間。

《星島日報》引述鼎成證券投資策略總監熊麗萍表示，海底撈在股份分配上未有人人一手，散戶數量不多，相信對股價能帶來支持。

不過她指出，該股以上限定價，價格偏貴，雖然可歸類至內需股，受中美貿易戰影響微，但仍要視乎市況氛圍，不建議投資者在首一兩天進貨，先看它是否能守得住發行價，至於抽中該股的散戶，則建議股價升 1-2 成時可獲利了結。