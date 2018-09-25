信錦本季業績拼8季新高 減資25%近日完成 股本降至12.37億元

監視器樞紐廠信錦 (1582) 進入傳統旺季，加上今年 AIO PC 樞紐業績大幅成長，法人估第三季業績挑戰 25 億元，將創 8 個季度新高，EPS 上探 1.5 元。信錦今年減資 25% 於日前完成，股本由原先的 16.5 億元降為 12.37 億元，每股淨值亦從 33.81 元提升到 41.74 元。包括所配發之 5 元現金股利，信錦股東今年共拿到每股 7.5 元現金。



該公司上半年業績逐季成長，第二季以 22.76 億元，較首季增加 20%，加上新台幣貶值效應，單季稅後賺 2.83 億元，較首季成長 1.8 倍，EPS 達 1.71 元，累計上半年 EPS2.32 元。



法人認為，雖然今年其營收主力監視器樞紐有同業低價搶單因素而衰退，TV 樞紐底座也因日系客戶銷量不佳也下滑，但 AIO PC 產品線的單價與數量皆顯著提升，穩定整體業績表現，法人評估，其 AIO PC 今年營收成長率逼近七成，占總營收比重可望增至逾 7%。



整體來看，第三季仍是全年最旺的一季，營收上探 25 億元大關，挑戰 8 季新高，其 7、8 兩月營收各為 7.91 億元與 8.34 億元，9 月業績預估將是季度高峰。而單季 EPS 少了高額匯兌收益挹注，仍可望有近 1.5 元的水準，全年度 EPS 穩定維持逾 5 元 (以 16.5 億股本計算)。