台船28日法說會 國艦國造及離岸風電題材加持 盤中股價奔漲停

台船 (2208) 將於 28 日舉行法說會，儘管今年恐仍將虧損，不過受惠跨足離岸風力發電市場，今 (25) 日盤中風電類股表現強勁，加上配合國艦國造政策，台船相關標案得標金額累計已達 178 億元，力求明年營運能脫胎換骨下，台船盤中股價強攻漲停，成交量逾 3360 張，提前慶祝法說行情。台船先前已獲得國防部「海軍新型兩棲船塢運輸艦標案」46.35 億元標案、海洋委員會海巡署艦隊分署「100 噸級巡防救難艇之 28 艘後續 15 艘採購案」及「4 艘 4000 噸級巡防艦的統包標案」等；預估未來 20 年海軍及海巡署將陸續辦理相關艦艇建造案，總預算約 5000 億元，台船預估僅 2019 年「國艦國造」標案簽約金額，就上看 500 億元至 600 億元，將挹注持續穏定營收及獲利。



此外，台船也看好國艦國造及離岸風電產業前景，透過「台船學院」與學界合作培育產業相關人才外，今年擴大招募電銲、冷作及機電配線等第一線技術人才。而台船離岸風電業務目前正與相關風場開發商進行多項合作事宜，並已自行設計、投資、建造大型風電專用駁船，作為國產化與離岸風電產業連結，為台船後續承攬離岸風電業務增溫。