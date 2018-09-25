季結＋Fed利率會議 隔夜Hibor直撲4% 港銀月底勢隨美升息

臨近季結加上中秋假期前夕，香港短期資金抽緊，隔夜拆款利率昨 (24) 日直撲 4%，較上日急飆逾 2%。分析認為，隨著最優惠利率 (P) 與拆款利率 (Hibor) 差距收窄，香港銀行在 9 月跟隨美國聯準會 (Fed) 升息的機會很高。

香港銀行公會資料顯示，昨日短期 Hibor 升幅最為顯著，出現「倒掛」現象，即短利高於長利。隔夜 Hibro 報 3.85286%，較上日升逾 2%；1 週及 2 週 Hibor 皆升逾 1%，分別報 3.26714% 和 2.914295，為 10 年來最大升幅。

與房貸利率相關的 1 個月 Hibor 升約 0.27%，見 2.16929%，同期美國利率則為 2.21581%，利差收窄至僅約 0.046%。

長利方面，3 個月至 12 月 Hibor 分別微升 0.04%，介乎 2.17232% 至 2.63774% 之間。

圖：香港銀行公會

上商財資業務處研究部主管林俊泓指出，中秋假期前夕，加上月尾季結因素，市場資金需求大，帶動橫跨月底的短期 Hibor 明顯上升。此外，Fed 於當地時間週三 (26 日) 召開利率會議，市場對香港資金成本上升的預期，亦反映在港幣 1 週及 2 週 Hibor 的升勢上。

Fed 將於台灣時間本週四 (27 日) 凌晨公佈利率會議結果，香港財政司司長陳茂波近日罕見 2 度表示香港升息機會高，將會是自 2006 年來的首次上調最優惠利率；他形容過去逾 10 年的超低利環境快將結束，加上多個不確定因素，籲民眾做好風險管理。

《星島日報》引述光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文表示，Hibor 在過去一段時間上升不少，隨著 P 與 Hibor 差距收窄，香港銀行已有條件升息，相信 9 月加 P 的機會頗高。

華僑銀行維持香港銀行業年內將上調最優貸款利率 25 個基點的預測，主因 Fed 召開利率會議臨近，可能推升市場對港美利差拉大的預期，從而鼓勵套利交易。

該行經濟師謝棟銘則對香港《文匯報》說，若金管局再度出手干預，配合季結因素，料帶動港幣 Hibor 上升，加上港幣定期存款利率上升帶動相關存款急增，抬高銀行業的融資成本，因此相信香港銀行年內將加 P。

Hibor 拉高加上 Fed 即將公佈利率會議結果，港幣匯價繼上週五創下 15 年來最大單日升幅後，中秋節假期前夕，再度升破 7.8 水平，全日升 38 個基點見 7.8077。今 (25) 日最新報 7.8113 兌 1 美元。

離岸人民幣走勢疲弱，一度跌破 6.87 水平，低見 6.8741，較前一交易日跌 248 點子。截至昨晚約 9 時，報 6.8697，較上日跌 204 基點。

對於近日港匯及港幣 Hibor 同升的奇怪現象，上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，港匯上週五急彈料主因同日股市好轉，為港幣轉強提供觸發點，雖然本地銀行手握大量港幣供應，但考慮 Fed 召開利率會議後，本地銀行或會考慮加 P，令不少交易員選擇隔岸觀火，加上大量停損盤設定於 7.85 不遠的水平，空方逼使美元多方停損離場。同時停損盤源湧入市場，市場波幅亦因而增大。

林俊泓說，相信經歷了一段長時間的平靜時期後，市場情緒似已再趨不穩，預計未來一週美元多方料將續受衝擊。