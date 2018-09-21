人行打爆空頭！港幣創15年來最大單日漲幅

受到預期香港金管局可望跟進美國聯準會 (Fed) 九月升息的預期帶動，以及中國人行 (PBoC) 週四 (20 日) 宣布與香港金管局簽署「關於使用債務工具中央結算系統發行中國人民銀行票據的合作備忘錄」之影響，週五 (21 日) 港幣應聲大漲，盤中一度暴漲 0.52%，創下了 15 年來最大單日漲幅。

美元兌港幣日線走勢圖 圖片來源：investing.com

引爆港幣激升原因一：預期香港金管局 9 月升息

據 Fed 聯邦基金利率期貨價格暗示，目前市場預期 Fed 9 月升息高達了 92%，顯示 Fed 9 月升息已是箭在弦上，而由於港幣與美元實行聯繫匯率制度，市場預期香港金管局將於 9 月 Fed 利率會議後，立刻跟進升息。

在香港金管局準備升息的預期下，事實上香港銀行業早已全面敲響了升息大鐘，最新隔夜香港銀行同業的港幣拆款利率 (Hibor) 上漲 13.2 個基點，報 1.84786%；而 7 天期 Hibor 則報上漲 17 個基點至 1.88821%，創下了 2008 年 12 月以來的新高水平。

除了港幣拆款利率大漲以外，人民幣拆款利率也相同出現大漲，最新隔夜離岸人民幣 Hibor 報上漲 160.9 個基點，創下今年 5 月以來的最大單日漲幅；而 7 天期隔夜離岸人民幣 Hibor 則報上漲 63.3 個基點，至 4.65467%。

引爆港幣激升原因二：人行收緊離岸流動性

週四 (20 日) 中國人行宣布與港金管局簽署票據合作備忘錄，意味著中國人行的貨幣工具已進一步延伸到離岸市場，人行可以透過央票的發行，收緊離岸人民幣市場的流動性，故某種程度上來說，央票的發行即是對離岸市場構成了「升息效果」。

此前中國人行貨幣政策委員會委員馬駿即表示，中國人行在香港發行央票，此舉將有助於提供離岸市場高信用評級的人民幣商品，並可以藉以完善離岸人民幣債市的殖利率曲線，進一步完成人民幣國際化的進程。

而馬駿亦認為，央票作為人行的流動性管理工具之一，未來人行也可以透過發行央票進而調節離岸人民幣流動性，穩定市場對於人民幣的後市預期，保持人民幣匯價穩定。