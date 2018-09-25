海底撈明掛牌 暗盤報捷漲逾9% 每手帳面最多賺1600元

大陸連鎖火鍋店海底撈 (6862-HK) 將在週三 (26 日) 掛牌，昨 (24) 日暗盤表現不俗。據耀才證券暗盤交易市場數據，海底撈暗盤最高一度報港幣 19.7 元，收報港幣 19.46 元，較上市價漲 9.33%，未計手續費，以每手 1000 股，帳面賺港幣 1660 元。在輝立暗盤交易場，海底撈暗盤收報港幣 19.2 元，較上市價漲 7.87%，每手帳面賺港幣 1400 元。

海底撈昨天公佈招股結果，公開發售部分超額認購 4.56 倍，上市價以港幣 17.8 元定價，在招股價範圍上限，集資淨額約港幣 72.7 億元，一手中籤率 60%。海底撈招股未獲最高額認購，大戶最多認購 600 萬股，涉資約港幣 1.1 億元。國際發售部分則大幅超額認購。

另一檔同樣在週三掛牌的新股、瀝青船租賃供應商信源企業 (1748-HK) 公開發售錄得輕微超額認購 3.76 倍，以中間價港幣 1.5 元定價。該股暗盤表現不俗，輝立暗盤最高一度見港幣 1.79 元，收報港幣 1.7 元，高出港幣 0.2 元或 13.3%，每手 2000 股帳面賺港幣 400 元。該股在耀才暗盤則最高見港幣 1.81 元，收報港幣 1.8 元，升港幣 0.3 元或 20%，一手帳面賺港幣 600 元。

另據外電透露，山東黃金礦業 (1787-HK) 將以下限每股港幣 14.7 元定價，集資約港幣 48.2 億元，週五 (28 日) 主板掛牌。

山東黃金宣布與加拿大金礦 Barrick Gold 達成最多 3 億美元交叉持股協議。山東黃金將向 Barrick 買入相當於 3 億美元的股份，而 Barrick 亦會以相同金額購入山東黃金股份。山東黃金去年 4 月，以 9.6 億美元，收購 Barrick 旗下阿根廷 Veladero 金礦的開發商 Minera 5 成股權，。

其它新股方面，昨日有 3 家公司遞交初步上市文件。海通恒信國際租賃為海通證券旗下的租賃業務平台，其主要業務包括融資租賃及經營租賃，公司直到今年上半年的中期純利為人民幣 6.07 億元，年增 0.27%。海通國際 (0665-HK)、中金、花旗及招銀國際為聯席保薦人。

另一公司是士林台灣小吃的母公司快餐帝國，集團擁有 186 家品牌專賣店，主要市場在新加坡、馬來西亞及印尼。公司截至今年 3 月 31 日的年度純利達 324 萬星元 (約港幣 1854.6 萬元)，年增 7.59%。力高融資為獨家保薦人。

此外，香港知名機電工程服務供應商天科盛世擬集資為未來項目提供前期資金，截至今年 6 月 30 日的中期業績虧損港幣 640 萬元，估計是因為一次過的上市開支所致，去年同期純利港幣 1406 萬元；新華匯富是獨家保薦人。