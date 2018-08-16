陳德霖：港幣只要觸發弱方兌換保證 金管局就會繼續買港幣

港幣兌美元頻頻觸及 7.85 弱方兌換保證，香港金管局 2 天來 4 度出手捍衛聯匯制度，總裁陳德霖今 (16) 日打破沉默表示，港元這兩天觸發了聯繫匯率機制下港幣 7.85 兌 1 美元的「弱方兌換保證」，金管局向市場沽出美元買入了總值 168 億的港幣賣盤。資金流出港元主要由於近期港美利差再度擴大，令套利交易增加。

他指出，過去多年有約港幣 1 兆元的資金大量流入，現時資金流出，是香港利率正常化的必經過程，亦是聯繫匯率制度下的正常運作。

陳德霖表示，金管局會繼續在「弱方兌換保證」被觸發時以 7.85 的水準買入港幣，以確保港幣匯率穩定。他也再次提醒市場務必小心管理利率和市場風險。

香港銀行體系有足夠的流動性應付資金大規模流動。金管局隨時準備透過調較總額達港幣 1 兆元的外匯基金票據的發行量以提供額外流動性，應對資金可能出現急劇外流的情況。

香港金管局於 8 月 14 日紐約交易時段在市場買入 21.59 億港幣賣盤，為 3 個月來首度進場干預。8 月 15 日晚間，金管局先後買入 23.55 億、72.53 億元港幣賣盤。加上今天再度買入 50.2 億元，金管局共買進 167.87 億港幣賣盤。

港幣最新報 7.8459 兌 1 美元，或 + 0.1%。