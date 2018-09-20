亞洲航企龍頭，A股價今年下挫45.43%，下半年“觸底反彈”？

花無百日紅，去年眾星捧月的績優股和白馬股，今年以來，特别是近期以來跌勢慘烈，其中，南方航空（01055—HK、600029—CN）股價跌幅超過三成，據財華社數據統計，截至9月19日收盤，H股二級市場南方航空今年以來，股價漲跌幅為-38.22%，報4.91港元，恒生指數對應的漲跌幅為-8.40%。美股ADR南方航空漲跌幅-36.52%,報32.46美元；道瓊斯指數漲跌幅為6.82%。A股二級市場南方航空股價漲跌幅為-45.43%，報6.45人民幣，對應的上證指數漲跌幅為-17.43%，機場航運板塊指數漲跌幅為-23.48%。

圖片來源：同花順

南方航空年客運量位居亞洲第一、世界第三 ；機隊規模居亞洲第一，世界第四 ，是國内航空行業的龍頭企業，股價跌幅卻高於大盤指數與行業板塊指數的平均水準，若把股價漲跌原因歸於二級市場環境與行業影響併不靠譜，造就股價下挫的原因，或許存在其他影響因素。

營收淨利雙雙低於行業水平

據2018年半年報獲知，2018年1-6月實現營業收入675.55億人民幣（單位同下），同比增長11.98%；歸屬於上市公司股東的淨利潤21.37億元，同比下降22.8%。而機場航運行業已披露半年報個股的平均營業收入增長率為12.85%；機場航運行業已披露半年報個股的平均淨利潤增長率為-5.40%；營收與淨利都低於行業的平均水準。南方航空對此回應，面對油價同比大幅上升、人民幣匯率波動頻繁等嚴峻的外部環境影響。而從上半年業績報獲知，南方航空的營業成本較去年同期增長13.46%，為601.14億，佔總營業收入的88.99%；其中燃油成本較去年同期增長25.83%，為193.81億，佔總營業成本的32.24%。

從上半年報獲知，造成營業成本增加的原因，是銷售費用與財務費用較去年同期出現了不同程度的上漲所緻，其中，匯兌出現較大虧損，淨損失為 4.20 億，主要是由於報告期内人民幣對美元貶值的影響，另外，燃油成本的增長，主要是由於本報告期内受國際原油價格上漲以及飛行小時同比增加 8.21%的影響。

至此，為何燃油成本與匯兌會給南方航空帶來這麽大的影響呢？

燃油成本是航企的命脈

燃油是航空最重要的成本項，從南方航空的今年上半年的業績可知，燃油成本佔總成本的32.24%，佔總營收的28.9%，這也不難看出燃油成本會直接影響南方航空的利潤，進而影響南方航空的股價表現。

圖片來源：南方航空2018年上半年業績報

實際上，燃油費用的上漲，也預示著原油價格的上漲，2017年，受OPEC減產、需求回升及庫存下滑等影響，原油供給過剩緩和，國際油價溫和上漲，佈倫特原油價格由56.82美元/桶升至66.87美元/桶，全年漲幅達18%，外加，今年國際形勢動蕩，美國對伊朗的製裁，全球邊緣政治緊張，截至8月31日，佈倫特原油價格漲至77.75美元/桶，油價的居高不下，進而帶來了航空煤油價格的上漲。舉個例子，假定南方航空燃油的消耗量不變，燃油價格每上升或下降 10% ，將導緻南方航空全年營運成本上升或下降人民幣 19.381 億。

匯率漲跌波及業績增長

匯率對於航企的影響是非常顯著的，主要是航空公司所處行業消費屬性影響，因為航空公司引進飛機的需求，使得航空公司長期有外幣負債，其中美元負債居多。外加，航空公司大量的融資性租賃負債、銀行及其他貸款及經營租賃承擔均以外幣為單位，主要是美元、歐元及日元。另一方面，人民幣不可自由兌換成外幣，所有涉及人民幣的外匯交易必須通過中國人民銀行或其他獲授權買賣外匯的機構或交換中心進行。

因此，人民幣兌外幣的貶值或升值都會對航企的業績構成重大影響。而2017年，受國内經濟企穩回升，跨境資金流動趨於平衡，美聯儲加息、縮表及稅改綜合影響，人民幣匯率先貶後升，人民幣兌美元匯率中間價全年大幅升值6.1%；步入2018年，全球匯市持續走弱，新經濟體國家貨幣崩盤等影響，人民幣兌美元匯率的變動加劇，從而對航企的財務費用的影響較大。進而影響二級市場股價的走勢。以南方航空舉例，假定除匯率以外的其他風險變量不變，於 2018 年 6 月 30 日人民幣兌美元匯率每升值（或貶值）1% ，將導緻股東權益和淨利潤增加（或減少）人民幣 2.97 億。

新政春風吹來，客座率呈現穩增

6月4日，中國國航官網發佈《關於調整國航國内航線燃油附加費的通知》。通知顯示，自2018年6月5日起（以出票日期為準），國航對國内航線燃油附加費進行調整。具體調整内容為：一、800公里（含）以下航線燃油附加費每航段由人民幣0元上調為人民幣10元；800公里以上航線燃油附加費每航段由人民幣0元上調為人民幣10元。二、 2018年6月5日以前銷售的國内客票，如變更至2018年6月5日（含）以後，不再按照新標準補收燃油附加費，這也就是說以後坐飛機要多花錢了。那問題來了，新政雖然能緩解航空公司燃油成本上升的壓力，但也會影響人們乘坐飛機這項交通工具。

實際上，從 9月11日，南方航空公佈8月份成績單可以看出，客運運力投入（按可利用客公里計）同比上升13.76%，客座率為85.85%，同比上升2.00%，其中國内和國際同比上升2.88%和0.20%，地區同比下降2.23%。而8月份全行業全行業國内航線客座率也創歷史新高，客座率高達到88%。

圖片來源：公開信息

據業内人士指出，目前，我國正處於全面建成小康社會的攻堅決勝階段，隨著經濟總量不斷創新高，疊加對乘機出行的接受度高的“70後”、“80後”已成為活躍在公商務市場的主力軍，拉動公商務旅客數量逐年攀升，未來隨著各區域經濟依存度強化，通達性進一步提升，預計公商務旅客數量保持健康增長，如此一來，航空企業客座率也將逐步提升。

隨著南方航客座率穩增與下半年航空旺季的到來，浙商證券更新了最新的研究報告指出，預計18-20 年，南方航空歸母淨利潤分别為48.00 億元，108.57 億元和151.42 億元，同比增速分别為-18.84%，126.18%和39.47%；旺季需求增長以及去年同期低基數，有望帶來客座率和票價的提升，國内線燃油附加費的徵收也減輕了油價上漲對業績的壓力，對此，維持“買入”評級。

結束語

南方航空股價漲跌幅在三大二級交易市場出現不同程度的下跌，部分原因要歸於今年來國際市場情緒動蕩不定，全球股市出現大的波動，另一部分，要歸於在大環境不好的基礎條件下，油價居高不下，匯市整體走弱的影響下，業績低於行業水準，出現大的下滑，從而影響二級市場的股價的走勢。