美股盤前─擺脫中美貿易戰擔憂 三大股指期貨全面上漲

市場擺脫中美貿易戰擔憂，美國三大股指期貨今 (20) 日全面上漲。

台北時間週四晚間 8 點 30 分左右，美股三大期貨指數：

道瓊工業平均指數期貨上漲 0.40%，至 26569.0 點

那斯達克指數期貨走高 0.52%，至 7565.50 點

S&P 500 指數期貨上揚 0.33%，至 2924.75 點

世界兩大經濟體美國與中國貿易戰已逐漸演變為持久戰，兩國將在自 24 日起實施新一輪經貿角力戰，美對中 2000 億美元商品將開徵 10% 關稅，中對美 600 億美元商品亦加徵 10% 的報復性關稅。

由於兩國加徵稅率比先前市場預計還低，也緩解了市場之前過於擔憂的情緒，美國總統川普週三 (19 日) 向媒體表示，不排除美中兩國透過談判結束目前貿易戰的可能性，美國的協商大門永遠為中國開啟。

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 今日接受媒體訪問時表示，希望兩國終能找到一個解決辦法，他不認為會發生貿易戰，但也不認為在美國期中選舉會有任何進展。

尖牙股 (FAANG) 本週表現不錯，特斯拉 (TSLA-US)、Netflix (NFLX-US)、臉書 (FB-US)、Apple (AAPL-US) 今盤前交易皆上揚 0.5% 以上。

經濟數據方面，美國 9 月費城製造業指數、8 月 CB 領先指數、7 月成屋銷售數據即將公布。