美銀美林：美股大牛市已死 接下來將發生這些事

金融危機十周年之際，美股迎來史上最漫長牛市。但就在此時，美銀美林卻發出警告稱，由於經濟增長放緩、利率上升且負債過多，美股「大牛市（Great Bull）」已經死亡。

在最新研報中，美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 指出，流動性過剩迎來終結，美股帶來的超額回報也將隨之結束，將大牛市置於死地。取而代之的是更低的回報率，其中較為薄弱的大多是在經濟復甦期間苦苦掙扎的資產。

美銀美林看到，自金融危機以來，全球各大央行的寬鬆政策一共帶來 713 次降息，為市場注入 12 兆美元流動性。其中，聯準會一馬當先，七年來都將利率保持接近零的水平，一度將資產負債表堆至超過 4.5 兆美元。

低利率和激進的寬鬆政策也推動了全球債務大幅增長，從危機前的 172 兆美元激增至 247 兆美元。美國政府債務飆升 82%，規模超過 21 兆美元；全球政府債務則上漲 73% 至 67 兆美元。

但是，受到寬鬆的貨幣政策紅利，美股蒸蒸日上「牛」氣中天。2008 年迄今，標普 500 指數累漲 335%，美股市場庫藏股總額也高達 4.7 兆美元。

Hartnett 對此不無憂慮。以史為鑑，此前兩次大規模財政刺激政策都帶來了「貨幣遭到高估、國內經濟過熱及全球市場分裂」的結果。在他看來，財政寬鬆政策導致市場兩極分化，美股給出的成績單太過出色亮眼，已與全球其他市場的疲軟表現脫鈎。

但 Hartnett 也看到，聯準會目前已經進入了緊縮周期，忽視結構性通縮，關注周期性通膨。

直到聯準會此次升息周期結束之前，我們認為金融資產的絕對回報率仍將保持在較低水平，還會出現波動性。

自 2015 年 12 月以來，聯準會已經七次升息，並且有望在年底前再升息兩次。Hartnett 建議投資者留意銀行股走勢。在一般情況下，聯準會升息將帶動銀行股走高。若這一關係破裂，意味著聯準會收緊政策將為市場帶來更大的負面影響。

Hartnett 還稱，聯準會額外的升息或將導致美國短債殖利率超過長債殖利率，出現「殖利率曲線倒掛」。值得注意的是，這一現象在過去七次經濟衰退前都曾經出現。

就目前來看，無論殖利率曲線是趨平還是倒掛，聯準會都不會停下升息的腳步。在 Hartnett 眼中，現在這個比市場預期更偏向鷹派的聯準會將是資產市場遭受全新損失的催化劑。