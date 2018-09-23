〈Q3財報搶先看〉營收雖成長 蘋果供應鏈PCB廠持平看獲利

蘋果供應鏈 PCB 廠今年第 3 季營收多有亮眼表現，欣興 (3037-TW) 及健鼎 (3044-TW) 7、8 月營收連續改寫新高，華通 (2313-TW) 8 月營收也達 49.53 億元創今年新高，但受到台灣營所稅提高為 20% 影響下，業者對第 3 季獲利，多預期約持平去年同期。

PCB 廠華通 8 月營收以 49.53 億元創今年新高，月增 9.41%，年減 0.18%，華通蘋果新機類載板製程，8 月最後一周進入量產，新機板出貨效益將在 9 月顯現；法人估，華通第 3 季營收可望維持與去年同期水準，約 149 億元，但毛利率則低於去年同期 17.03%。

目前，蘋果新世代 iPhone 手機主板，均使用類載板高階產品，新料號有較佳價格，若拉貨順利，加上優於生產經濟規模效益，華通獲利將較第 2 季為優，法人估，華通第 3 季單季稅後純益將達 12-13 億元，每股純益約 1 元，超過上半年獲利的總和。

華通今年第 2 季營收 105.57 億元，稅後純益 4.97 億元，每股純益為 0.42 元，上半年營收 214.87 億元，稅後純益 9.79 億元，每股純益 0.82 元，預估前 3 季稅後純益約在 22 億元，每股純益約 1.85 元。

中國第二大 PCB 廠健鼎， 7 月營收 48.26 億元創單月新高，8 月營收再以 49.95 億元改寫新紀錄，法人估，健鼎今年第 2、3 季營收連創高，估第 3 季營收可達 140 億元，在營業規模擴大下，毛利率可望較第 2 季增加 1-2 個百分點，登上 19% 的大關。

健鼎第 3 季毛利率走揚，主要在人民幣大貶帶動，健鼎 90% 訂單以美元計價，50% 成本則用人民幣支付，以第 3 季健鼎營收 140 億元計算，法人估毛利率可望站上 19% 。

健鼎第 2 季稅後純益 10.01 億元，季增 22.5%，年減 3.94%；上半年稅後純益 18.26 億元，年減 6%，每股純益為 3.47 元。法人估計健鼎科技第 3 季稅後純益維持在 13 億元，單季每股純益約 2.47 元，前 3 季稅後純益約 31 億元每股純益約 5.9 元。

健鼎主要 PCB 生產基地在江蘇無錫，但 8 月 1 日無錫基本工資上調 7%，對下半年成本增加帶來不利因素。