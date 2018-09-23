〈觀察〉挾人氣優勢 經典端遊IP改編手遊搶市

遊戲市場競爭越趨激烈，手遊的營運模式也與以往端遊時代大不相同，雖然透過不同的課金模式，使手遊營收相對端遊時代來得可觀，但也因市場競爭激烈，用戶在手遊的留存率不如過去的端遊時代。為有效留住玩家，近來不少遊戲商紛紛推出經典端遊 IP 轉手遊的「M 版」遊戲搶市，挾著端遊時代累積的玩家群體，成功在雙平台上寫下佳績。

過去的端遊時代，在遊戲上付費花錢是為了延續玩遊戲的時間，但到了手遊時代，在遊戲上撒錢等同練功，可加速升等速度，因此有能力的玩家，更願意花錢付費來玩遊戲，課金模式與以往手遊時代大不相同，營收表現也大幅優於過往端遊時代。

然而，由於手遊市場高速發展，玩家規模與遊戲收入也進入穩定期，手遊邁向精品化與精緻化，且加入市場的手遊越來越多，瓜分市場大餅，競爭越趨激烈，還比端遊多了手機雙平台的抽成機制，使遊戲商獲利表現不如以往。

因此，近來許多遊戲商紛紛推出代理或自製的經典端遊 IP 轉手遊的「M 版」遊戲搶市，除藉由經典 IP 在端遊時代的玩家群體，快速累積「M」時代的手遊用戶外，也因經典 IP 的核心玩法已為眾多玩家所知，遊戲商可減少在營運與行銷上的成本，且擁有先前開發端遊的經驗，改編為手遊的難度較低，製作成本上更具優勢。

從台廠來看，最著名的例子莫過於橘子 (6180-TW) 代理的手遊鉅作《天堂 M》，在 2000 年的《天堂》端遊時代，就曾帶領橘子營運衝鋒，而去年 12 月推出手遊《天堂 M》後，果真挾著強大的 IP 優勢，讓橘子一舉改寫單月營收、單季營收與獲利新猷，更長達半年佔據雙平台遊戲排行暢銷冠軍，與近來最多歷經 3 個月高峰就走下坡的手遊相比，表現可說是相當強勢。

除《天堂 M》外，經典端遊 IP 改編手遊的，還包括棒辣椒 (6468-TW) 的《天堂 2：革命》、韓商 GRAVITY 與唯晶數位聯合發行的 RO 手遊《RO 仙境傳說：守護永恆的愛》、宇峻 (3546-TW) 的《三國群英傳：霸王之業》都成功在雙平台寫下佳績。

中華網龍 (3083-TW) 也在 9 月推出年度手遊大作《吞食天地 M》，由於其預先登錄超過 10 萬人，人氣相當火熱，市場看好，可望帶動網龍第 4 季單季轉盈。

而大宇資 (6111-TW) 待中國遊戲版號審批重啟後，第 4 季可望推出大宇資自有 IP 授權網易開發的新手遊《軒轅劍龍舞雲山》，其事前登入人數已突破 75 萬，隨著遊戲人氣高漲，加上市場看好網易營運遊戲的行銷通路能力，該款遊戲上市後，可望為大宇資帶來優異的營收分成及權利金認列收益。