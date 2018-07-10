健鼎Q2營收創高 Q3估季增逾5% 全年上看500億元

小米及蘋果供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 第 2 季營收 127.42 億元創新高，季增 10.5%，年增 19.8，由於健鼎目前接單動能強勁，法人估第 3 季營收將進一步成長，季增率估逾 5%，全年營收上看 500 億元大關。

健鼎第 2 季中有 5 月營收 44.34 億元創高帶動，推升第 2 季營收同步衝高；健鼎目前在中國大陸所有 PCB 廠中，產值僅次臻鼎 (4958-TW) 居第 2 位。

健鼎 5 月接單暢旺，加上有新產能支應，營收創新高，今 (9) 日公布 6 月營收達 42.5 億元，較 5 月下滑 4.12%，年增 15.37%，第 2 季營收 127.42 億元創新高，季增 10.5%，略優法人上修後增幅 10% ，年增 19.8%，累計前 6 月營收為 242.7 億元，年增 16.01%。

法人估，健鼎今年營收將自第 2 季起逐季創高，第 3 季將再較第 2 季成長逾 5%，全年可望突破 500 億元創高；獲利方面，健鼎有 2 個變數存在，包含台灣營所稅由 17% 調高為 20%，且健鼎在中國用人民幣支付水、電及工資等費用，受人民幣匯率變動不確定影響，今年全年純益能否突破去年 43.66 億元，及每股純益 8.31 元以上，仍有變數。

健鼎 PCB 應用端主要是記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車板等為主，也是小米手機 PCB 板供應商，湖北仙桃廠將在去年第 4 季增加每月 60 萬平方呎新產能，仙桃廠總產能增至每月 180 萬平方呎，整體產能已達每月 900 萬平方呎，健鼎主管指出，中國大陸湖北仙桃廠今年第 4 季還要增加 60 萬平方呎的新產能，全部產能將達 960 萬平方呎。

健鼎去年去年每股純益 8.31 元，每股將配 5.25 元現金股利，將在 7 月 17 日除息交易。