〈觀察〉電信三雄盼新愛瘋拉升ARPU 後續買氣待觀察

蘋果 iPhone XS 系列新機正式登台開賣，掀起電信商、通路商、電商等搶客大戰，紛紛祭出各式優惠尬場，開賣首日營造出熱鬧滾滾的氣氛，不過，從首賣排隊人潮不如往年熱絡，且供貨充足的情況來看，在第一波堅定的果粉都到手新機後，後續買氣能不能延續才更關鍵，攸關電信三雄是否能如願透過蘋果新機拉高 ARPU。

蘋果 iPhone XS 在中秋連假前正式開賣，各業者都是積極備戰，搭配資費及優惠來吸引果粉，電信三雄主力資費鎖定 999 元及 1399 元，希望可以彌補先前 499 元吃到飽方案所造成的營收及 ARPU 等損失，趕在年前衝刺今年的業績。

高階旗艦機是電信業者拉高資費級距的重要利器，其中尤以蘋果新機的上市更受業者期待，電信三雄包括中華電 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW) 普遍看好今年蘋果新機銷售量可望較前一代的 iPhone8/X 好，但是台灣之星及亞太電 (3682-TW) 則是較為保守，認為有相當的挑戰。

台灣之星資深副總朱曉幸認為，今年的蘋果新機的供貨很足，預估首波供貨超過 10 萬支，以目前的銷售情況來看，首周的銷售量會超過 5 萬支很多，甚至可能逼近 10 萬支，完售供貨量，但後續則要觀察，買氣可能會在第一波熱潮過後逐步下滑。

她分析原因，主要消費者換機的動力不大，現在民眾有朝用低價吃到飽資費，手機另外買的趨勢走，今年有許多消費者已經綁了 499 元的資費，加上今年蘋果新機變革不大，舊機硬體的應用也還跑的動，換機周期因此拉長，各種因素影響下，並沒有非換不可的動力。

電信三雄期盼蘋果新機可以吸引先前 499 元的用戶升級購機，因此祭出無痛升級的誘因，但是精明的消費者也會計算，到底這樣綁約購機是不是划算，否則寧可去購買單機，而且，現在各通路都有刷卡無息分期的優惠，通路的競爭，可能進一步分食電信業者的客戶。

值得注意的是，以往蘋果新機上市開賣常常是一機難求，在供貨吃緊下，吸引民眾到門市排隊搶購，但今年電信三雄依舊是在信義華納威秀門市舉辦熱鬧的首賣會，但是排隊人潮已不如往昔，門市整天的門庭若市的熱況也不見了，在首賣的熱潮過後，買氣是否延續仍值得觀察。