歐洲幾大車商趕在排放測試新規執行前清庫存 令8月銷量勁增

歐洲汽車工業協會(ACEA)表示，歐洲8月汽車銷量猛增29.8%，得益於雷諾汽車(Renault)(RENA.PA)、大眾汽車(Volkswagen)(VOWG_p.DE)和菲亞特克萊斯勒(FCHA.MI)的強力拉動，因這些汽車廠商趕在歐洲實施更嚴格的排放測試規定前通過促銷來清庫存。

ACEA稱，今年8月歐洲新登記的汽車數量升至117萬輛，遠遠高於以往8月通常疲軟的銷售水平，去年同期的銷量為902,870輛。

新的更嚴格的全球統一輕型車測試規範(WLTP,Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure)於9月1日生效執行，迫使雷諾和大眾等汽車商停止銷售一些還未重新獲得排放許可的車款。

分析師稱，鑒於此，許多廠商趕在生效日期前加大折扣促銷力度，並把他們自己生產的新車進行登記以便在二手車市場上進行銷售。

根據歐盟和四個歐洲自由貿易聯盟(EFTA)國家周三發布的數據，法國雷諾的汽車銷售增幅最大，勁增56.4%，其結盟夥伴日產(7201.T)的銷量大漲46.3%。

大眾汽車銷量跳增39.3%。菲亞特克萊斯勒銷售攀升38.9%，旗下Jeep品牌銷量飆升158%。

路透巴黎9月19日