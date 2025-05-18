抑制中國對印太地區的侵略！美國空軍公布F-47戰鬥機最新細節

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-18 17:46

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美國空軍參謀長大衛 · 阿爾文 (David W. Allvin) 公布了 F-47 戰鬥機及其搭配的協同作戰飛機（CCA）計畫的最新細節。這兩款先進飛機均屬於美國「次世代制空權」（Next Generation Air Dominance, NGAD）計畫的一部分，象徵美軍空中戰力的重大升級，有助於抑制中國對印太地區的侵略。

根據阿爾文釋出的資料，F-47 戰機的作戰半徑超過 1000 海里（約 1852 公里），遠超其前代 F-22 猛禽戰鬥機的 590 海里。此一大幅航程提升，將使美軍能從更安全的基地展開遠距離作戰行動。

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美國空軍表示，F-47 的設計目標是比上一代戰鬥機飛得更遠，作戰半徑比 F-22 多出 70%。該戰機的航程和隱形能力得到提升，將有利於美軍從遠離衝突區域的更安全的基地發起行動。

F-47 及其協作戰鬥機對整個印太地區的行動意義重大。阿爾文還透露，兩款配套的協作無人機 YFQ-42A 與 YFQ-44A 的作戰半徑皆超過 700 海里，且已於上周開始靜態試驗，顯示 NGAD 計畫正穩步推進。

F-47 的隱形能力被美軍定義為「隱形 ++」，優於 F-22 的「隱形 +」與 F-35A 的「隱形」等級，顯示新戰機的全雷達頻段隱形能力將會提升，紅外線特徵將大幅降低，旨在對抗中國在印太地區先進的反介入 / 區域拒止能力。

美國空軍計畫於 2030 年代起逐步用 F-47 取代 F-22，並購買超過 185 架 F-47 戰機。這些戰機將配備超過 1000 架協作無人戰鬥機，整合人機協同作戰能力，預計在 2025 年至 2029 年間具備作戰能力。

儘管取得顯著進展，美國「次世代制空權」計畫因單機成本估計高達 3 億美元，於去年中被暫停以接受戰略再評估。目前計畫仍在調整中，未來發展備受關注。