川普集團獲准投資15億美元 在越南打造高爾夫度假村

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-18 20:47

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越南政府正式批准川普集團（The Trump Organization）與越南開發商 Kinh Bac City 合作，在河內近郊投資 15 億美元，興建高爾夫渡假村、五星級飯店與住宅社區等綜合地產開發案。

根據《財富》（Fortune）報導，越南副總理陳紅河（Tran Hong Ha）已於週五批准該開發案，地點位於北部興安市（Hung Yen）Khuyen Chau 區，距離首都河內約 40 公里，總佔地達 2,446 英畝。該項目將於本季度啟動，預計開發至 2029 年。

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此計畫獲批之際，正值美國與越南進行新一輪貿易協商。越南似乎希望藉此大型外資案釋出友好訊號，爭取美方降低對其商品徵收高達 46% 的進口關稅。

川普集團早於 2024 年 10 月就與越南開發商 Kinh Bac City 宣布合作計畫，雙方將共同打造集高爾夫、住宅與旅遊為一體的綜合開發區。該集團目前尚未針對此投資案做出評論。

川普集團為美國總統川普家族的控股企業，擁有多項以「Trump」為品牌的地產與休閒物業。川普在就任總統後，已將其股份交由長子小唐納 · 川普（Donald Trump Jr.）管理的可撤回信託，目前則由次子艾瑞克 · 川普（Eric Trump）主導營運。

根據美國貿易代表辦公室資料，越南是美國重要的製造與出口夥伴，2023 年出口總額高達 1,360 億美元。然而，美方對越南商品徵收 46% 的關稅，使當地出口業面臨嚴重挑戰。