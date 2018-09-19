〈智慧能源週〉太陽能比重首居冠 國泰世華、永豐銀綠色融資大車拚

2018 臺灣國際智慧能源週（ENERGY Taiwan）今 (19) 日起跑，綠色金融也是此次焦點，至 6 月底，全臺太陽能總裝置容量已達 2240 MW，占整體再生能源比重 38.9% 居冠。向來致力於太陽能融資的永豐銀行與國泰世華銀行更雙雙參展大車拚，協助有意前進再生能源市場的業者一站到位的綠色融資服務。

受惠政府推動，截至 6 月底，全臺太陽能總裝置容量已達 2240 MW，占整體再生能源比重 38.9% 居冠，更首度擠下水力發電位居綠能裝置量排名第一。

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行 2011 年率先進入太陽能電站融資領域，截至 2017 年底為止，核貸超過 1500 座海內外太陽能電廠，市占率超過 20%，海內外電廠總裝置容量達 361MW，已核貸發電設施每年產生近 4.5 億度乾淨電力。

不讓國泰世華銀專美於前，永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行自 2012 年起也積極投入太陽能融資專案，累計至今年上半，協助電廠建設光電設置容量已逾 500 MW（百萬瓦）。

永豐銀行法人金融處處長林宏洋表示，永豐採取深耕縣市、扶植企業及多元通路推廣等策略，陸續與新北、臺南、桃園市府及區內工業區合作，提供整合金融服務，並與太陽光電產業協會、系統商業同業公會合作，協助產業融資，截至今年 8 月底止，旗下建置太陽能電廠的融資餘額較 2017 年底成長 80% 以上，目前已融資 1400 座電廠，預計 2020 年底前將增加至 2000 座。

永豐銀同時配合政策開發「水面型」電廠金融服務、提供過橋融資（bridge loan）以減輕建置電廠的資金負擔，並紮實蹲點包括新北市、臺南市及桃園市等地方及產業鍊、串聯全島綠能，齊力打造綠色家園。