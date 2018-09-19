三大法人買超131億元 外資期現貨同步偏多 具題材傳產股成寵兒

台股今 (19) 日受惠美中貿易戰可望舒緩，指數終場上漲 97.06 點，收在 10857.27 點，成交值 1276.39 億元，今日適逢台指期結算，資金紛紛流向大型電子股，及擁有業績題材支撐的傳產股，總計三大法人和買 130.86 億元，外資期貨大買逾百億元，期貨也加碼 7039 口多單，有助盤勢後續表現。

三大法人今日同步買超，外資買 105.28 億元，投信買超 1.64 億元，自營商買超 23.94 億元，合計買超 130.86 億元，其中及三大法人於集中市場同步買超，店頭市場則均為賣方。

台指期方面，外資加碼 7039 口多單，未平倉來到 2.89 萬口；投信回補空單 454 口，空單未平倉口數 2.34 萬口，自營商則加碼空單 2368 口，未平倉口數 2045 口。

觀察今日外資以及投信資金流向，外資金日買超包含金融、電子、以及傳產，較為分散，投信則偏愛擁有業績題材的傳產股如水泥雙雄、大成鋼、遠東新等。

外資今日買超第 1 名為元大滬深 300 正 2，買超 3.79 萬張；第 2 名富邦上証正 2，1.86 萬張；第 3 名台積電，1.8 萬張；第 4 名中信金 9496 張；第 5 名永豐金 8081 張，第 6 名開發金 6542 張；第 7 名富邦金 6543 張；第 8 名台塑 6432 張；第 9 名聯電 5768 張；第 10 名國泰中國 A50 正 2，5628 張。

外資賣超第 1 名富邦 VIX，1.14 萬張；第 2 名新光金 1.1 萬張；第 3 名玉山金 4864 張；第 4 名中環 4619 張；第 5 名華邦電 4470 張；第 6 名元大金 3400 張；第 7 名穩茂 3099 張；第 8 名元大台灣 50 反 1，2807 張；第 9 名華通 2690 張；第 10 名合晶 2613 張。

投信今日買超第 1 名為亞泥，4857 張；第 2 名大成鋼 2459 張；第 3 名台表科 2309 張；第 4 名台泥 2262 張；第 5 名遠東新 1805 張；第 6 名國統 1600 張；第 7 名中鋼 1518 張；第 8 名兆豐金 1411 張。

投信賣超排行，第 1 名嘉聯益 2749 張；第 2 名智邦 1380 張；第 3 名錸德 1348 張；第 4 名穩懋 1138 張。

自營商買賣超方面，買超第 1 名新光金 6111 張；第 2 名台企銀 5884 張；第 3 名中環 2193 張；第 4 名元大金 1892 張；第 5 名開發金 1099 張；第 6 名旺宏 1094 張；第 7 名致中鴻 1068 張；第 8 名嘉聯益 1002 張。

自營商賣超部分，第 1 名長榮航 2246 張；第 2 名群創 2132 張；第 3 名聯電 1644 張；第 4 名台泥 1229 張；第 5 名第一金 1066 張；第 6 名欣興 1060 張。