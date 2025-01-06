永豐銀2024綠色金融十大亮點 太陽光電廠市占3成居業界第一

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-06 16:46

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揮別 2024 年，永豐銀行領航產業發展兼顧綠色營運，締造十大亮眼成績！永豐銀行表示，截至去 (2024) 年底，旗下合作的太陽光電廠市占率約 3 成、業界第一，加計各類型綠色能源電廠的總裝置容量逾 4 GW(百萬瓩)，發電量可供逾 130 萬家庭戶一年所需，同時跨足離岸風電、電纜等相關產業融資，推動多元綠色金融服務。

其次，永豐銀持續推動產業發展，去年統籌主辦全台最大規模漁電共生聯貸案；第三，主辦中部首宗大型儲能聯貸案，領先業界。

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第四，自 2022 年起，永豐銀攜手售電業者導入信託管理機制，迄今與逾 20 家售電業者合作，促進民間綠電交易及保障金流安全性。

第五，永豐銀亦支持綠色投資與轉型，累積發行永續債券金額逾百億元；第六，連續三年舉辦「綠色行動力」論壇，促進政府、產業雙向溝通碳費議題，同步分享綠電碳中和、碳盤查等實際作為，攜手企業邁步轉型。

第七，內部則建立種子培訓制度，永豐銀行與集團積極推動永續工作，協力台灣永續能源研究基金會合作開辧「永續金融管理師證照培訓專班」，培育逾 60 名專業人才。

第八，永豐銀積極實踐綠色營運，推動 iBranch 綠色金融櫃台，於全台各分行提供逾 200 項臨櫃數位化服務；第九，旗下 LINE 官方帳號中推出「休碳專區」並規劃減碳任務等，協助客戶掌握個人碳足跡與減碳成果。