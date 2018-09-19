10年期美債殖利率升破3% 刷新四個月新高 實際殖利率曲線已倒掛

隨著昨日市場風險偏好的改善，美國 10 年期公債殖利率升至 3.0292%，達到今年 5 月 23 日以來的最高水平。

高盛認為，當殖利率在 3.007% 到 3.056% 之間行動時，有很多點位需要注意。

6 月和 8 月的兩個殖利率高點是 3.007 和 3.014%，高盛認為下一個阻力位介於 3.007-3.014% 的區間。然而，殖利率水平還可能達到 5 月的高點 3.0556%。但高盛認為，要達到這個水平，意味著市場對美債的拋售要更加嚴重才行，因此這一點位也就意味著殖利率回調隨時可能出現。

目前，10 年期美國公債的實際殖利率為 0.92%，5 年期實際殖利率已經達到 0.93%，5 年期公債實際殖利率已經與 10 年期公債實際殖利率倒掛。

從實際殖利率角度看，市場目前的短期中性利率已高於長期利率，這種情況與聯準會理事 Brainard 最近在一次演講中強調的觀點一致。這表明，FOMC 或繼續將聯邦基金利率收緊至一個更具限制性的水平，直到名義殖利率曲線逆轉為止。

市場上普遍觀點認為，殖利率曲線倒掛是經濟衰退的跡象，分析師之所以將殖利率曲線倒掛視為美國經濟衰退的信號，是因為在過去 50 年的歷史中，這是每一次經濟衰退前必然出現的異象，無一例外。

但也有人認為這一觀點是不合理的。聯準會前主席柏南奇認為，現在已經不同於過去，這個指標已經失去了信號意義。

華爾街見聞曾提及，在 7 月一場回顧 2008 年金融危機的論壇上，柏南奇表示，從歷史上看，殖利率曲線倒掛的確是很好的判斷經濟下滑的信號，但現在可能已經不是了，監管的改變以及量化寬鬆政策都導致其市場信號意義被扭曲。他稱「從短期經濟前景來看，我們看到的一切都很強勁。」

儘管並不認同殖利率曲線倒掛是經濟衰退信號的說法，柏南奇也表達了對美國經濟的擔憂，而觸發這種擔憂最重要的因素，就是美國政府債務的快速飆升。