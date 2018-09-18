〈貿易戰再起〉反擊川普！中國對600億美元進口商品加稅 9/24中午起生效

美中貿易戰再升級，美國總統川普週一宣布，將對價值 2000 億美元中國輸美商品加稅；今 (18) 日晚間，中國亦公布加徵關稅公告，稱自 9 月 24 日 12 點 01 分起，對 600 億美元美國進口商品，加徵 5% 至 10% 不等的關稅。

川普日前宣布，將對價值 2000 億美元中國輸美商品 (5745 個關稅項目)，加徵 10% 關稅，自 9 月 24 日起生效，2019 年 1 月 1 日起，稅率調升至 25%。

川普揚言，若中國採取報復措施，美國會另對 2670 億美元中國輸美商品加稅。

美中兩國原有意於本月重啟貿易磋商，但在上述情況下，中國極可能拒絕此事。

面對美國的關稅攻勢，中國商務部週二回應，中方對美方的行徑感到遺憾，為維護自身正當權益與全球自由貿易秩序，中國將不得不進行反制。

中國國務院關稅稅則委員會週二晚間公布加徵關稅公告，宣布自 9 月 24 日 12 點 01 分起，對 600 億美元美國商品，加徵 5% 至 10% 不等的關稅。

公告亦強調，如果美方進一步提高加徵關稅稅率，中方將給予相應回應，有關事項另行公布。

美國商務部長 Wilbur Ross 稍早接受媒體採訪時說，中國已經沒有子彈可反擊了。

消息宣布後，美股指數期貨仍走揚，台北時間週二晚間 9 點 28 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指上漲 23 點 (0.09%)，標普 500 期指上漲 0.07%、那斯達克期指上漲 0.13%。