前景看好 7項IC產品類別成長率將在2018年超越總體IC市場

據《IC Insights》的報告指出，預期 2018 年將有 13 項 IC 產品類別預計將呈現兩位數增長，有 7 項產品類別成長率高於總體 IC 市場的成長率，其中 DRAM 位居榜首，銷售成長將達 39%。

在 2018 年的報告中，《IC Insights》更新了市場上 33 個主要的 IC 產品類別的銷售成長預測。預計 2018 年有 7 個產品類別將高於 2018 年整體 IC 市場的 16% 成長率。同時亦預計 DRAM 類別成長率將連續第二年超過所有 IC 產品類別，成長 39%。總體而言，預計共有 13 種產品類別將在今年實現兩位數的成長，並且預計今年將有 28 種 IC 產品類別實現正成長，略低於 2017 年的 29 個產品類別正成長。

IC Insights 預測 2018 年各 IC 產品類別的成長率 (圖: IC Insight)

DRAM 的平均銷售價格上漲持續推動 DRAM 市場在今年上半年至 8 月份的上漲趨勢。然而，《IC Insights》認為 DRAM 平均售價，以及隨後的市場成長，已經處於或是接近峰值，用在產能升級和擴張的 DRAM 資本支出上升趨勢會在 2019 年開始踩剎車。

排名第二的是車用市場，成長率為 29%。被安裝在新車上的車載電子系統數量不斷增加。備用攝像機、盲點 (車道偏離) 偵測器和其他智慧系統被強制要求或是選擇性的安裝在所有新車裡，車用電子從入門級到豪華車款都有所增加，預期將有助於每輛新車的半導體組件數量的成長，預計 2018 年每輛車的半導體組件將超過 540 美元。

隨著全球越來越依賴互聯網，且無線連接的需求持續成長，預計 2018 年無線通信應用將成長 23%。此外，互聯網應用在醫療和健康電子系統的需求上升將有助於提高 2018 年工業及其他特定應用類別的成長率。

在今年 IC 市場中成長排名前 7 的產品類別中，有 3 個產品類別預計將帶來最多的收益。DRAM 的銷售額預估為 1016 億美元排名第一，NAND 快閃記憶體將達到 626 億美元排名第二，電腦及周邊商品將有 276 億美元的收益，證明龐大的市場依然能實現的雙位數的成長。