蘋果退還愛爾蘭143億歐元稅款 歐盟撤銷訴訟

愛爾蘭財政部長週二 (18 日) 表示，愛爾蘭已經完全收回了蘋果公司 (AAPL-US) 的爭議性稅收 131 億歐元以及 12 億歐元的利息，這筆錢交由託管基金保有，等待對歐盟稅務裁決的上訴。

歐盟委員會於 2016 年 8 月裁定蘋果公司獲得不公平稅收優惠政策。蘋果和都柏林都對這項裁決提出上訴，稱 iPhone 製造商的稅收待遇符合愛爾蘭和歐盟法律。

雖然 143 億歐元足以支應愛爾蘭一年全國醫療服務所需，但該國政府表示從未向任何企業提供過特殊協議，而且這種訴求對保護愛爾蘭的投資吸引力至關重要。

愛爾蘭財長 Paschal Donohoe 在聲明中說，「雖然愛爾蘭政府基本上不同意歐盟委員會的看法，並且正在尋求取消該裁定，但作為歐盟的成員之一，我們也已確認將會收回所謂的國家援助。」

愛爾蘭財政部自 5 月開始收取一系列支付的退稅，估計去年總額可能達到 150 億歐元，其中包括歐盟的利息在內。

愛爾蘭已指定投資經理監督這些具爭議性的現金，Donohoe 表示這些經理人將據其進行低風險投資，愛爾蘭納稅人將免受任何損失。

歐盟委員會表示，它將取消去年因延遲收回資金而對愛爾蘭提起的訴訟。

委員會發言人 Ricardo Cardoso 在電子郵件中說：「考慮到蘋果公司全額退出其從愛爾蘭收到的非法國家援助，歐盟專員 Margrethe Vestager 將向歐盟執委團提議撤回這項法庭訴訟。」

愛爾蘭財政部表示，其上訴已取得優先權，並且正在歐洲第二高級法院歐盟聯邦法院 (GCEU) 中的訴訟裁定的各個階段取得進展。但此事可能需要幾年才能由歐洲法院解決。