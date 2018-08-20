【胡一帆專欄】中國能度過難關嗎？

作為中國的政策制定者，需要有高超的「接球技藝」。起初中國需要應對結構性經濟放緩，同時還要承受改革的陣痛。而最近發生的事件，尤其是美國轉向貿易保護主義以及去槓桿帶來的嚴峻後果，令決策者的處境更加困難。
目前看來「接不住球」的可能性有所上升，但是中國政府仍然有實力和技巧來應對所有挑戰。而要做到這一點，最需要的是靈活性和紀律性，最近這兩方面的確有發力跡象。值得注意的是，儘管風險不斷加大，中國 GDP 繼去年成長 6.9% 之後，今年仍可望達到 6.5% 的官方目標。
首當其衝的一個風險是中美貿易衝突不斷升級。美國政府正在考慮對 2000 億美元中國商品徵收 25% 的關稅，而不是原先計劃的 10%。此前，美國已對價值 500 億美元的中國商品加征了 25% 的關稅。白宮每一次的新措施 — 無論是實質行動還是威脅 — 都引發了北京方面的對等報復。
目前幾乎沒有跡象表明短期內中美貿易緊張局勢會緩和，雙方似乎都在準備迎接一場曠日持久的交鋒。貿易衝突發生的時機對中國來說相當糟糕，第二季數據顯示，一直驅動國內經濟成長的投資出現大幅下滑，境內債券市場的違約率也有所上升。
經濟放緩可能是去槓桿導致的結果。尤其是，對影子銀行的打擊導致流動性枯竭，重要的融資管道關閉。決策者因此做出一些調整，以緩衝去槓桿對經濟的影響。最顯著的變化是，政策立場在上半年偏緊縮後，下半年轉向「積極寬鬆」。
具體而言，政府呼籲「有序」去槓桿。央行的流動性立場轉變為「合理充裕」，其貨幣政策措辭已從「審慎中性」調整為「穩健」。這些微妙變化意味著央行可能會採取更多寬鬆措施，比如進一步下調存款準備金率 150 至 250 個基點，以及加大中期借貸便利（MLF）的挹注力度等。
中國政府還尋求透過積極的財政政策來改善經濟狀況。例如，考慮到今年上半年的發行規模（約 4000 億元人民幣）低於年度發行額度（1.35 兆元人民幣），地方政府將加快發行專項債券，以支持在建的基礎設施項目，更多減稅措施也有望推出。
除此之外，為了改善信貸條件，政府將設立國家融資擔保基金。該基金的目標是，每年支持 15 萬家小微企業，提供 1400 億元人民幣貸款。政府還鼓勵銀行透過各種措施增加貸款投放，包括擴大中期借貸便利擔保品範圍、放寬對銀行的宏觀審慎評估要求以及下調債轉股股權的風險權重等。
在政府的大力支持下，中國經濟應該抵擋得住內外部壓力，繼續保持穩健的成長步伐。因此，儘管還會出現新的挑戰，但是在一段時期內中國仍能見招拆招，從容應戰。
作為中國的政策制定者，需要有高超的「接球技藝」。起初中國需要應對結構性經濟放緩，同時還要承受改革的陣痛。而最近發生的事件，尤其是美國轉向貿易保護主義以及去槓桿帶來的嚴峻後果，令決策者的處境更加困難。
縱橫宏觀 瑞銀焦點 | 胡一帆
於2015年11月加入瑞銀，擔任財富管理大中華區首席投資總監及中國首席經濟學家。在加入瑞銀前，曾於海通國際擔任研究部主管及首席經濟學家，並於2013-2014年榮獲《機構投資者》中國「最佳研究鑽石獎」及「大中華區最佳經濟學家」。擁有美國喬治城大學經濟學博士學位與中國浙江大學經濟學學士學位；且為《中國經濟新格局：策略轉型及全球重組》（2014）一書作者。