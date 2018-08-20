【胡一帆專欄】中國能度過難關嗎？

作為中國的政策制定者，需要有高超的「接球技藝」。起初中國需要應對結構性經濟放緩，同時還要承受改革的陣痛。而最近發生的事件，尤其是美國轉向貿易保護主義以及去槓桿帶來的嚴峻後果，令決策者的處境更加困難。



目前看來「接不住球」的可能性有所上升，但是中國政府仍然有實力和技巧來應對所有挑戰。而要做到這一點，最需要的是靈活性和紀律性，最近這兩方面的確有發力跡象。值得注意的是，儘管風險不斷加大，中國 GDP 繼去年成長 6.9% 之後，今年仍可望達到 6.5% 的官方目標。



首當其衝的一個風險是中美貿易衝突不斷升級。美國政府正在考慮對 2000 億美元中國商品徵收 25% 的關稅，而不是原先計劃的 10%。此前，美國已對價值 500 億美元的中國商品加征了 25% 的關稅。白宮每一次的新措施 — 無論是實質行動還是威脅 — 都引發了北京方面的對等報復。



目前幾乎沒有跡象表明短期內中美貿易緊張局勢會緩和，雙方似乎都在準備迎接一場曠日持久的交鋒。貿易衝突發生的時機對中國來說相當糟糕，第二季數據顯示，一直驅動國內經濟成長的投資出現大幅下滑，境內債券市場的違約率也有所上升。



經濟放緩可能是去槓桿導致的結果。尤其是，對影子銀行的打擊導致流動性枯竭，重要的融資管道關閉。決策者因此做出一些調整，以緩衝去槓桿對經濟的影響。最顯著的變化是，政策立場在上半年偏緊縮後，下半年轉向「積極寬鬆」。



具體而言，政府呼籲「有序」去槓桿。央行的流動性立場轉變為「合理充裕」，其貨幣政策措辭已從「審慎中性」調整為「穩健」。這些微妙變化意味著央行可能會採取更多寬鬆措施，比如進一步下調存款準備金率 150 至 250 個基點，以及加大中期借貸便利（MLF）的挹注力度等。



中國政府還尋求透過積極的財政政策來改善經濟狀況。例如，考慮到今年上半年的發行規模（約 4000 億元人民幣）低於年度發行額度（1.35 兆元人民幣），地方政府將加快發行專項債券，以支持在建的基礎設施項目，更多減稅措施也有望推出。



除此之外，為了改善信貸條件，政府將設立國家融資擔保基金。該基金的目標是，每年支持 15 萬家小微企業，提供 1400 億元人民幣貸款。政府還鼓勵銀行透過各種措施增加貸款投放，包括擴大中期借貸便利擔保品範圍、放寬對銀行的宏觀審慎評估要求以及下調債轉股股權的風險權重等。



在政府的大力支持下，中國經濟應該抵擋得住內外部壓力，繼續保持穩健的成長步伐。因此，儘管還會出現新的挑戰，但是在一段時期內中國仍能見招拆招，從容應戰。