能源盤後─俄羅斯偵察機擊落 API庫存上漲 油價漲

俄羅斯指責以色列，因敘利亞國防系統昨晚擊落俄羅斯一架偵察機。地緣政治緊張局勢加劇，推動油價週二 (18 日) 上漲。

布蘭特原油期貨收高 0.78 美元，或 1.00% 至每桶 78.83 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.84 美元，或 1.22% 至每桶 69.75 美元。

美國汽油期貨價格收高 1.45% 至每加侖 2.0054 美元。

天然氣收高 0.113 美元，或 4.02% 至每一千立方英尺 2.927 美元。

由敘利亞國防系統擊落的俄羅斯偵察機損失，可能會增加地緣政治的不穩定性，從而加劇全球原油市場的不確定性。俄羅斯國防部告訴以色列，對「被擊落的飛機保留採取應對措施的權利」。

TAC Energy 的分析師表示，俄羅斯、敘利亞、和以色列在同一頭條裡應會提升油價。

分析師表示，隨著全球供應受到質疑，油價對地緣政治緊張局勢的變化越來越敏感。交易商正在努力解決伊朗制裁對該國出口產生的影響，同時還在討論 OPEC 是否能繼續彌補這一差額。

據了解，目前 OPEC 還是具有閒置產能，以彌補成員國 (如委內瑞拉和伊朗) 的產量不足，而 OPEC 在過去的 5 個月中似乎增加了近每日 70 萬桶原油的產能。

美中貿易戰

美國總統川普週一 (17 日) 宣布計劃對中國商品徵收約 2000 億美元的新關稅，導致中國宣布採取新的報復措施。週二，中國宣布對 600 億美元的美國商品徵收新的關稅，從而進行報復。

這些行動引發了人們對全球燃料需求強度的擔憂，也是過去一年強勁的原油價格上漲的主要因素。

貿易戰物流影響

FedEx 財報顯示，到目前為止實施的關稅已消減 FedEx 在中國業務的 10% 左右，而中國佔其總營收約 2%。

FedEx 最新公布的財報顯示，總營收成長 11%，達到 171 億美元，高於分析師預測的 169 億美元。每股純益 EPS 也從去年同期的每股 2.51 美元成長至 3.46 美元。而其 3 大主要部門的營收均實現雙位數成長。

API 與 EIA 報告

分析師預計，週三公布的 EIA 數據將顯示美國原油庫存量下降。截至 9 月 14 日當週預計原油庫存減少 210 萬桶。

行業組織美國石油協會 API 週二晚間稱，其本週數據顯示原油庫存增加 120 萬桶，汽油庫存減少 150 萬桶，蒸餾油庫存增加 150 萬桶。

電動車大戰 特斯拉夢碎？

曾被傳聞會幫助特斯拉 Tesla (TSLA-US) 私有化的沙烏地阿拉伯的主權財富基金 PIF，將投資電動汽車商 Lucid Motors 約 10 億美元。如今也另尋別處的 PIF 已擁有近 5% 的特斯拉股權，似乎也是分散投資的一種手段。

Lucid 加入的戰場包括推出新 EQC 電動休旅汽車的賓士、保時捷 Porsche 的 Taycan、奧迪的 E-tron 和 Jaguar 的 I-Pace 行列。

美國伊朗經濟制裁

美國總統川普今年 5 月份決定將美國從 2015 年國際協議中撤出，以遏制伊朗的核計劃，為伊朗重新實施經濟制裁。伊朗石油出口禁令於 11 月正式開始，但有跡象顯示，出貨量已經減少。

伊朗原油主要買家為印度煉油商，將從今年的 9 月和 10 月份減少近一半的伊朗月購入量。伊朗制裁已經看到全球油市供應水平下滑，中國、法國、韓國減少進口。伊朗原油出口似乎 8 月份下降 28 萬桶至每日 190 萬桶。伊朗出口原落在每日 250 萬桶水位。