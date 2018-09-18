〈財報〉美中貿易戰影響小？FedEx營收成長11% 薪資成本導致獲利未達預期

聯邦快遞公司 FedEx (FDX-US) 的高層表示，對中美貿易鬥爭不斷升級的擔憂正在開始損害兩國之間的經濟活動。

據了解，到目前為止實施的關稅已消減 FedEx 在中國業務的 10% 左右，而中國佔其總營收約 2%。高層們表示，進一步的不確定性，包括美國對價值 2000 億美元的中國進口產品徵收額外的關稅，以及北京如何進行報復，正在引發緊張情緒並導致經濟活動放緩。

FedEx 服務 / 圖：FedEx

FedEx 董事長 Fred Smith 提到，「歷史非常清楚，追求最開放市場的國家是最繁榮的，也是公民收入增長最多的」。FedEx 最新公布 的財報顯示，上季因增量、售價成長、及低稅率，導致獲利成長。

FedEx 最新公布的財報顯示：

總營收成長 11%，達到 171 億美元，高於分析師預測的 169 億美元。

收益為 8.35 億美元，高於去年同期的 5.96 億美元。

每股純益 EPS 從每股 2.51 美元成長至 3.46 美元，但還是低於分析師預測的 3.81 美元。

3 大主要部門的營收均實現雙位數成長。

Express 包裹量成長 5%，每包裹營收成長 3%。

Ground 包裹量成長 7%，每包裹營收成長 6%。

然而，底線受到兩項補償措施的打擊：管理層獎金增加，及小時工人工資增加。獎金成長因今年業績較 2017 年受網路攻擊來的好，而通過減稅和就業法案之後，2 億美元的工資增長從原預計的 10 月份調至 4 月份實施，約三分之二落在臨時工上，其他給予正職員工。

FedEx 股價週一盤後下跌 2.75% 來到 248.70 美元。

FedEx 與競爭者 UPS 比較 / 圖：FedEx

FedEx 正在籌劃即將到來的假日季節，電子商務也將有助於這季的表現。在假日實行每週 6 日的地面包裹運送，FedEx 也將計劃全年實施 6 日地面運輸。營運長 David Bronczek 表示，全年增加另一個運營日將為公司提供更多緩衝來應對包裹的增長，而無需增加更多設施。

展望未來，今年的盈利預期上調至每股 17.20 美元至 17.80 美元之間。