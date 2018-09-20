能源盤後─EIA：美庫存降210萬桶 3年半低位 油價漲

EIA 報告顯示，美國原油庫存降至 3 年半低水位後，週三 (19 日) 美國油價升至 2 個月高水位。

布蘭特原油期貨收高 0.39 美元，或 0.49% 至每桶 79.42 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 1.59 美元，或 2.28% 至每桶 71.44 美元。

美國汽油期貨價格收高 0.91% 至每加侖 2.0231 美元。

天然氣收低 0.026 美元，或 0.89% 至每一千立方英尺 2.907 美元。

美國能源情報署 EIA 週三報告稱，上週美國原油庫存減少 210 萬桶至 3.94 億桶。這標誌著連續第 5 週的下滑，是自 2015 年 2 月以來的最低水平。

同時，也比 2017 年 3 月的歷史最高庫存 5.36 億桶少了 1.42 億桶，當時多年的原油價格低迷。上週汽油庫存也下降了 170 萬桶。

分析師表示，即使夏季駕駛季節已結束，原油庫存仍在持續下降，部分原因是美國原油的出口增加。 最近幾週美國基準價格 WTI 與布蘭特之間的差距有所擴大。EIA 表示，上週原油出口連續第 2 週飆升至每日 240 萬桶。

雖然週三的報告沒有全面看漲油價，因整體原油產品庫存總量僅下降 40 萬桶，但週二的 API 報告看漲油市。

行業組織美國石油協會 API 週二晚間稱，其本週數據顯示原油庫存增加 120 萬桶，汽油庫存減少 150 萬桶，蒸餾油庫存增加 150 萬桶。

委內瑞拉與布蘭特

目前正處於政治動蕩、貨幣貶值、財政危機的委內瑞拉，宣布計劃利用中國的 50 億美元貸款將原油產量翻倍，因此 WTI 價格成長，但布蘭特原油價格似乎沒有太多的變化。

美國伊朗經濟制裁

美國總統川普今年 5 月份決定將美國從 2015 年國際協議中撤出，以遏制伊朗的核計劃，為伊朗重新實施經濟制裁。伊朗石油出口禁令於 11 月正式開始，但有跡象顯示，出貨量已經減少。

IEA 表示，上個月 OPEC 產量增加了 42 萬桶，是 2 年多來的最大增幅，將該集團 15 生產國的供應量提高到 9 個月以來的最高水平。8 月 OPEC 總產量遠遠超過了美國制裁伊朗的近期供應損失。

然而，週三油價的上漲增加了週二的強勁漲勢，部分原因暗示沙烏地阿拉伯可能已經走向至少暫時接受 80 美元以上的原油。

分析師在週三的一份報告中寫道，市場可能已將此視為 OPEC 的供應，可能不會對伊朗原油出口下滑，做出太大的影響。