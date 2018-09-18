沙國PIF投Lucid約10億美元 多角化經營戒原油收入

沙烏地阿拉伯的主權財富基金 PIF 將投資電動汽車商 Lucid Motors 約 10 億美元，這筆資金也將資助該初創公司發布首款商業電動汽車，為蓬勃發展的電動汽車產業增添一位有利的競爭者。

電動汽車商特斯拉 Tesla (TSLA-US) 週一收盤股價下跌 0.12% 至 294.84 美元。

據了解，特斯拉執行長馬斯克 Elon Musk 曾發表推文，稱他正在考慮以每股 420 美元的價格收購特斯拉成為私有企業，而當時似乎映射的 PIF 如今也另尋別處。目前 PIF 已擁有近 5% 的特斯拉股權，似乎也是分散投資的一種手段。

Lucid Air / 圖：Lucid

近期欲推出其豪華車款 Lucid Air，在獲得該 10 億美元後應能順利進行。該公司表示，這筆資金將用於完成 Lucid Air 的工程開發和測試，在美國亞利桑那州 Casa Grande 建造工廠，在北美開始全球推出其零售戰略，並進入生產階段。

獲得資金為車商重要的發展環節之一，因開發一款車就要價 10 億美元的費用。同時，PIF 於週一表示，又再募資了 110 億美元的國際來源資金，做為多元化使用用途。

Lucid Motors 於 10 年前成立，擁有不同的名稱。該公司當時名為 Atieva，專注於開發電動汽車電池技術。雖後它轉向生產電動汽車，並在 2016 年變更名稱。

當時 Lucid 的成功勢在必行，如期的籌集資金、推出 Air、宣布計劃在亞利桑那州建造一座價值 7 億美元的工廠、與三星 SDI 簽署協議，為其提供鋰離子電池並進入寬敞的新開發區。但是建造一座工廠的成本很高，該公司在尋求資金生產的過程中沉寂了將近 1 年。

對於沙國來說，這也是一項值得注意的投資，沙特王國在其 2030 年願景計劃中尋求使經濟多元化，遠離化石燃料。

Lucid 加入的戰場包括推出新 EQC 電動休旅汽車的賓士、保時捷 Porsche 的 Taycan、奧迪的 E-tron 和 Jaguar 的 I-Pace 行列。

在過去的一年裡，沙國 PIF 公共投資基金投資了可再生能源，建立和發展了回收公司和能效服務。