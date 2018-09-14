能源盤後─IEA：供應面過剩 油價跌 颶風襲擊美國前夕 伊朗及委國需關注

受到石油輸出國組織 OPEC 正在提高產量的最新跡象的影響，週四 (13 日) 油價出現了近一個月內最糟糕的一天。

布蘭特原油期貨收低 1.31 美元，或 1.64% 至每桶 78.43 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 1.78 美元，或 2.53% 至每桶 68.59 美元。

美國汽油期貨價格收低 2.06% 至每加侖 1.993 美元。

天然氣收低 0.012 美元，或 0.42% 至每一千立方英尺 2.817 美元。

週三 (12 日) 全球供應面和美國庫存下降幅度大於預期推高了價格，但最新數據顯示 OPEC 的供應增加，打壓了週四的價格。

IEA 報告

國際能源機構 IEA 在月度報告中表示，上個月 OPEC 產量增加了 42 萬桶，是 2 年多來的最大增幅，將該集團 15 生產國的供應量提高到 9 個月以來的最高水平。

IEA 表示，在利比亞、伊拉克、奈及利亞、和沙烏地阿拉伯的推動下，8 月 OPEC 總產量遠遠超過了美國制裁伊朗的近期供應損失。

同時，8 月份伊朗原油產量月增下降 15 萬桶，至每日 363 萬桶，而出口量減少每日 28 萬桶，達到每日 190 萬桶。

產量增加以及需求增長放緩，原油市場似乎將不會受到伊朗制裁的破壞。

儘管如此，IEA 警告，如伊朗的出口繼續下降並且委內瑞拉的供應中斷加速，供應面可能會收緊，油價可能上漲而不會抵消其他地區的產量增長。

熱帶風暴及颶風

投資者密切關注美國的颶風佛羅倫斯 Florence，看看這場風暴是否會破壞對能源產品的需求和全球貿易緊張局勢。