能源盤後─伊朗制裁減出口 OPEC授供應緩衝 二疊紀管路限制WTI

在伊朗被美國制裁的情況下，週一 (17 日) 油價小幅走高，顯示了供給基本面的影響。

布蘭特原油期貨收高 0.62 美元，或 0.79% 至每桶 78.71 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.55 美元，或 0.80% 至每桶 69.54 美元。

美國汽油期貨價格收高 1.21% 至每加侖 1.983 美元。

天然氣收高 0.008 美元，或 0.29% 至每一千立方英尺 2.759 美元。

由於美元下跌以及對全球供應緊張的預期，週一早上油價上漲，但隨著交易日而慢慢逆轉趨勢。WTI 油價近期在 68 美元至 71 美元做徘徊。

產出的能源無法供應

二疊紀 Permian Basin 的管道容量限制不僅影響了石油產量的激增，天然氣管道也短缺。

西德州和新墨西哥州的運營商一直在以更高的速度燃燒天然氣，因鑽井者喜歡燃燒而不是關井，深怕錯過了二疊紀石油生產貨幣化。預計二疊紀的鑽探工人將燃油中的三分之一進行燃燒浪費。

美國伊朗經濟制裁

美國總統川普今年 5 月份決定將美國從 2015 年國際協議中撤出，以遏制伊朗的核計劃，為伊朗重新實施經濟制裁。伊朗石油出口禁令於 11 月正式開始，但有跡象顯示，出貨量已經減少。

伊朗原油主要買家為印度煉油商，將從今年的 9 月和 10 月份減少近一半的伊朗月購入量。伊朗制裁已經看到全球油市供應水平下滑，中國、法國、韓國減少進口。

伊朗原油出口似乎 8 月份下降 28 萬桶至每日 190 萬桶。伊朗出口原落在每日 250 萬桶水位。

OPEC 因素

國際能源機構 IEA 在月度報告中表示，上個月 OPEC 產量增加了 42 萬桶，是 2 年多來的最大增幅，將該集團 15 生產國的供應量提高到 9 個月以來的最高水平。

IEA 表示，在利比亞、伊拉克、奈及利亞、和沙烏地阿拉伯的推動下，8 月 OPEC 總產量遠遠超過了美國制裁伊朗的近期供應損失。

目前原油市場似乎在任何情況下都得到供應面充分的補強，而明年也會有一定的緩衝來吸收供應中斷。