摩根大通：警惕！美股快錢投資者倉位與1月暴跌前夕類似

美國資產值第一大的銀行摩根大通研報認為，由於人力管理的對沖基金和其量化交易競爭對手都在大舉押注美股上漲，美股的下跌風險「已經敲響警報」，拋售效應很可能會因此放大。

其分析師 Nilolaos Panigirtzoglou 團隊發現，股票多空策略型對沖基金在標普 500 大盤擁有的風險敞口重新創紀錄新高，風險平價策略和統計套利策略型量化基金與美股的關聯度更高，接近 2 月大盤深跌盤整之前的高位水平。

其中，隨意型（discretionary）股市多空策略管理資產規模高達 9000 億美元，此類對沖基金還在搶購 VIX 期貨的空頭部位，即押註標普 500 指數的預期波動性會降低。風險平價策略管理的資產規模也有 1200-5000 億美元，這代表下一輪拋售被放大、甚至導致踩踏離場的風險提升。

研報指出，機構投資者對美股的配置相對高企（elevated），距離 1 月下旬美股深跌盤整之前的高位不遠，這代表投資者未來行事需小心謹慎。不過，不是所有指標都顯示了極端的市場情緒。彭博社發現，摩根士丹利的客戶已將槓桿率從 3 月峰值 60% 下調至 49%，代表更低的風險偏好。

摩根大通也發現，量化基金中的趨勢追蹤策略美股敞口相對較低，是 1 月峰值時的 2/3，更小規模的散戶青睞防禦型板塊。研報認為，8 月和 9 月至今資金溫和流出股基，併流入債基，代表散戶立場相對謹慎：

「但隨著美股的賣空股數（short interest）下降，同時投資者正在押注美股波動性被抑制，美國股市的脆弱性指標正在構築。」

在上月標普 500 和納指接連刷新曆史新高後，不少華爾街分析師轉而開始預測全球經濟衰退的時點，對美股的唱空聲也源源不斷。

摩根士丹利和高盛等大行領銜給出悲觀預期。摩根士丹利認為，美股已處於「滾動熊市」的陣痛之中，未來數年，標普 500 預計交投 2400-3000 點區間。高盛預計，最壞情況下，8 月底創下歷史新高 2914 點的標普 500 指數或將跌至 2230 點，跌入熊市區間。