被川普嚇跌是暫時的 小摩：說美元漲勢告終還為時過早

根據《彭博社》報導，美國總統川普批評聯準會 (Fed) 的升息決策，導致美元走軟，但摩根大通 (J.P. Morgan) 認為，這波跌勢是暫時的，「現在就說美元漲勢告終，還為時過早。」

摩根大通駐香港全球市場策略師 Tai Hui 表示，「在風險偏好降溫、美國經濟與股市表現亮眼的情況下，近幾個月以來，美元持續攀高。」

摩根大通分析，美中貿易緊張局勢，提振了對美元的需求；此外，土耳其的金融動盪，導致新興市場貨幣遭拋售，上週美元指數一度攀至 13 個月新高，預期美元將進一步走強。

川普日前表示，Fed 主席鮑爾打算繼續升息，令他感到失望。

川普指出，他原本期待，鮑爾會是個支持低利率的 Fed 主席；美國正與他國進行貿易戰，在此期間，其他國家的央行，皆採取貨幣寬鬆政策，「我應該獲得來自 Fed 的幫助」。

川普的言論，使美元指數應聲走跌；不過，Tai Hui 指出，這波跌勢是暫時的，不代表美元即將面臨調整，「現在就說美元漲勢告終，還為時過早。」

但 Tai Hui 也強調，美國經濟面臨大規模經常帳赤字，必須讓美元走弱，才能實現再平衡。

摩根士丹利和富國銀行亦認為，隨著美國經濟成長趨緩，加上其他主要央行，開始逐步退出寬鬆貨幣政策，美元正持續接近峰值。

台北時間週二 (21 日) 晚間 7 點 45 分，CNBC 數據顯示，美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 下跌 0.39%，至 95.53。