搶攻智慧家電市場 亞馬遜計劃發布8款支援Alexa聲控產品

《CNBC》報導，知情人士透露，亞馬遜計劃在年底前推出 8 款可使用語音控制的硬體設備，包含微波爐、擴音器、接收器、超低音音響和車載設備等，其中一些產品將內建智慧語音助理 Alexa 功能。

根據描述該計劃的內部文件，亞馬遜預計將在本月稍晚的活動中發表其中一些產品。這些新產品反映出目前亞馬遜的重心，該公司希望瞄準消費者最常待的地方，分別為家中裡與車內。

智慧語音助理 Alexa 最初僅是亞馬遜的實驗，但現在它已成為最受歡迎的語音助理之一，並促使智慧型音響市場的增長，Global Market Insights 指出，預計到 2024 年時，該市場價值將值 300 億美元。

隨著新產品的發表，亞馬遜將直接與 Sonos 和 GE 等公司競爭。Sonos 目前旗下產品已包含使用智慧語音助理 Alexa 功能的擴音器和超低音音響，GE 則有可與 Alexa 連結的智慧型微波爐。

亞馬遜 (AMZN-US) 拒絕發表評論。該公司 17 日股價下跌 3.16%，收於每股 1908.03 美元。

亞馬遜股價日線走勢圖

目前尚不清楚新產品是否能獲得商業性的成功，但種種跡象顯示，亞馬遜對進軍家居設備有濃厚興趣，舉例來說，擴音器可被視為中央音控設備，可同時控制多個音響，智慧型微波爐則可成為廚房的中心。



此外，今年早些時候，亞馬遜收購了智慧型門鈴製造商 Ring，該公司生產與 Alexa 兼容的設備。據《彭博社》報導，該公司還在開發一款家用機器人。另一方面，亞馬遜正在與房地產建商加速合作，今年稍早，亞馬遜與美國萊納房屋公司 (Lennar) 合作，該公司建造的部分新屋將包含兩台 Echo 智慧型音響。

亞馬遜並未透露 Echo 的實際銷售數字，但表示全球已銷售出「數千萬」支援 Alexa 的設備。