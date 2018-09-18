蔡崇信談阿里合夥人制度：道德品質是關鍵 需經3年觀察、75%合夥人支持

阿里巴巴全球投資人大會今 (18) 日進入第二天，執行副主席蔡崇信向投資人闡釋了阿里巴巴合夥人制度的三大特徵：1. 樹立道德標準，2. 解決接班人問題，3. 避免關鍵人風險。

蔡崇信指出，阿里巴巴合夥人制度為公司樹立了道德上的標準。每一位新成為合夥人的公司成員，一般都要經過長達 3 年的考察，還需獲得 75% 現任合夥人的支持，以確保公司合夥人團隊有健康的組成。

合夥人制度對公司治理的第二項意義，在於解決公司選拔接班人和培養人才的難題。談及合夥人制度和 AB 股制度的差異時，蔡崇信分析，AB 股制度保障的是創始人個人，解決不了創始人離開後公司的後續發展，而合夥人制度可以使公司管理權進行持續的接替。

在蔡崇信看來，合夥人制度對公司治理的第三個作用，是以集體決策避免少數關鍵人員變動給公司帶來管理風險。他強調，在所有的重大決策前，阿里巴巴的合夥人都遵守一人一票的平等決策機制。

公開資料顯示，阿里巴巴合夥人制度始於 2009 年，2010 年正式開始試營運，但直到 2013 年才隨著上市臨近對外公佈。現今阿里巴巴合夥人共 36 人，其中女性達到 12 人，佔總數三分之一；80 後合夥人佔 2 人，並且 36 位合夥人中，有 32 位的司齡超過 10 年。