1990年以來最大規模！真正在美國狂買的其實是日本人

東京研究機構 Recof 稱，日本公司自今年以來斥資 420 億美元在美國達成了 177 宗併購交易，這使得它們有望超越在 1990 年前九個月創下的 178 筆交易的紀錄。

同樣是逐鹿群雄，可放在幾年前，日企與中資企業在美的併購競爭力還是有顯著差距。只不過在外部貿易環境影響下，現在的併購風向已經發生了巨大的變化。

日企在美開啟瘋狂「買買買」模式

今年早些時候，旭化成集團同意以 11 億美元收購美國的 Sage Automotive Interiors，而日本第一大人力集團 Recruit Holdings 也通過一筆 12 億美元的交易將美國求職服務企業 Glassdoor 收歸囊下。

據路透社報導，日本晶片製造商瑞薩電子公司（Renesas Electronics Corp）也表示已同意以約 67 億美元收購美國同行集成設備科技公司（Integrated Device Technology Inc），這是日本半導體產業有史以來最大的併購。

420 億美元，177 宗交易，日本在美掀起的併購狂歡還在進行時。

而早在 20 世紀八九十年代和 2000 年前後，日本就曾出現過在美併購熱潮。在 1985-1989 年併購規模前 20 名的交易中，17 宗都發生在美國。

三菱地所以 13.4 億美元收購美國國家歷史地標洛克菲勒中心，索尼公司以 34 億美元的價格成功購買了美國娛樂業巨頭哥倫比亞影片公司，日本生命保險兼並了美國謝松里曼兄弟公司，東京銀行收購了美國聯合銀行。

自那以後，日本企業就未停下在海外瘋狂買買買的腳步，甚至一度超過中國、美國、歐洲，成為國際併購的主角，直到 90 年代後日本經濟泡沫破滅才得以暫緩。但 2010 後又捲土重來，迅速增長。數據顯示，2010~2017 年平均達到逾 750 億美元，是 2000-2009 年 (近 260 億美元) 的約 3 倍。

國際環境瞬息萬變：日企是真實力還是撿便宜？

東京 Shearman＆Sterling 的併購律師 Kenneth Lebrun 對英國《金融時報》表示，5 年前，中國買家總能以比別的競標者高出 30% 的資金競拍，但目前來看基本上不會受此影響了。

即便如此，所謂的「外部環境」對日本的利多也會越來越受到限制。

一位駐東京的併購律師對英國《金融時報》表示稱，美國外資投資委員會（Cfius）不會讓日企在美國一直如魚得水下去。如果談判不愉快，同樣要面臨高額分手費。

日企併購的背後：是什麼在推動它巨量增長？

值得注意的是，今年上半年，日本企業海外併購已經呈現出爆髮式的增長。

日本經濟新聞稱，日本上半年的併購金額達到 1122 億美元，創出歷史新高，超過中國企業。而同期中國海外併購活動交易額僅為 766 億美元。

而這也是日本 6 年來首次在海外併購交易規模上超過中國。

據環球網此前報導稱，日本企業 2000 年以後向海外併購累計投入 110 兆日元，相當於同一期間上市企業賺到的凈利潤 (約 300 兆日元) 的 3 分之 1，其中 4 成 (約 43 兆日元) 投向美國，而 3 成 (約 31 兆日元) 投向歐洲。

由於人口減少、人口老齡化趨勢日益嚴重等因素的影響，日本深知擴大國內市場將變得愈發困難，強化海外業務便成了他們無法忽視的「避風塘」。

調查公司 Dealogic 的統計顯示，今年上半年，日美歐企業的海外併購合計為 3816 億美元。其中，美國企業為 1751 億美元，市佔率占比 46%。日本為 29%，高於歐洲企業（941 億美元，25%）。

而日本的資金過剩也將推動併購。

根據環球網此前報導，截止 2017 年底，日本上市企業的手頭現金甚至達到約 120 兆日元，按 500 家主要企業計算，占總資產 11%，高於美國的 7%。由於在日本國內很難找到設備投資的機會，所以即使價格偏高，日企仍舊對海外併購青睞有加。